800 stillinger i fare: Derfor fyrer vindmøllegigant midt i energikrise

AALBORG:Vi skriger på mere vind, så vi kan komme helt af med Putins gas. Priserne på strøm stikker mere og mere af, og Danmark har mange vindmølleprojekter i støbeskeen - heriblandt flere store havmølleprojekter.

Så hvordan kan det være, at Siemens Gamesa nu skal nedlægge 800 stillinger i Danmark? Det lyder jo som gunstige tider for vindmølleproducenterne.

Men det er det bestemt ikke, lyder det fra Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og holder øje med blandt andet vindmølleindustrien.

Forklaringen skal findes i de stigende priser på råvarer. De har nemlig tvunget Siemens Gamesa, Vestas og andre vestlige vindmølleproducenter til at hæve priserne på deres produkter. Og det har fået kunderne til at hive i bremsen.

- Derfor har vi over de seneste måneder set, at der er kommet væsentligt færre ordrer på vindmøller, siger Jacob Pedersen.

Tabt ni milliarder

Torsdag i sidste uge meddelte vindmøllekoncernen, at man vil skære 2900 stillinger globalt, herunder 800 i Danmark. Stillingerne bliver lukket over det næste års tid, men hvor de præcist rammer, er endnu uvist.

På vingefabrikken i Aalborg er der cirka 1600 ansatte.

Siemens Gamesa har - på mindre end tre år - haft et samlet underskud på hele 20 milliarder kroner. Alene i år har det spansk-tyske selskab indtil videre tabt over ni milliarder kroner.

- Så det er ikke overraskende, at man nu står over for nedskæringer. Når man ikke tjener penge, er man nødt til at tage konsekvensen og tilpasse forretningen. Det er også klart, at når man ikke tjener penge, har man ikke midlerne til at investere i de fabrikker, der skal til at for følge med i de ordrer på vindmøller, der kommer i fremtiden.

- For Siemens Gamesa er det jo rigtig ærgerligt, men for politikerne, som gerne vil have flere vindmøller, er det her et kæmpe paradoks, siger Jacob Pedersen.

- Det tager tid

Vindmøllegiganterne er også presset af forsyningsproblemer. Udfordringer med containerskibe, der ikke kommer til tiden, gør det umuligt at spå om, hvornår man vi sætte projekter op.

Og de galopperende elpriser er ikke noget, som de vestlige vindmølleproducenter som Siemens Gamesa og Vestas skummer fløden på, forklarer Jacob Pedersen.

Jacob Pedersen er aktieanalyschef hos Sydbank og følger med i udviklingstendenserne inden for vindmølleindustrien. Pressefoto

- Det gør de ikke endnu. Forhåbentlig kommer der til at ske det over den næste periode, at mange af Siemens Gamesas kunder kan sælge strømmen meget dyrere, og så er de også villige til at betale mere for vindmøllerne. Så bliver meget godt igen, men der er vi ikke endnu.

- Men mange kunder trækker følehornene, når Siemens Gamesa og Vestas hæver priserne, fordi de allerede har lavet en elsats-aftale på de gamle priser, og det bliver man altså ikke fed af. Så det skal vi lige ud over, og det tager noget tid, siger Jacob Pedersen.

- Kæmpe tilbageskridt

Hvor mange stillinger Siemens Gamesa nedlægger i Aalborg, er endnu uvist. Torsdag i sidste uge meddelte selskabet, at man endnu ikke ved, hvilke arbejdsområder og lokationer, der bliver ramt.

Nedlæggelserne sker ifølge Siemens Gamesa som en del af en ny strategiplan, der skal øge virksomhedens vækst og gøre dens struktur mere simpel og strømlinet, Arkivfoto: Martél Andersen

Aktieanalytiker Jacob Pedersen kalder nedskæringerne hos Siemens Gamesa "et kæmpe tilbageskridt".

- Vindmøllemarkedet er gået lidt i stå. Det er jo den helt forkerte vej i forhold til det, vi har brug for i Europa, hvor vi jo lige har hørt, at vi skal forvente, at der kan komme strømafbrydelser i fremtiden.

- Og spørgsmålet er, om vindmøllemarkedet kommer lige så hurtigt i gang, som politikerne vil. Eller om det kræver, at politikerne går ind og sikrer, at der er en form for køreplan for, hvordan man forventer vindmøllerne skal opføres i fremtiden, for at der er noget sikkerhed for de her vindmølleproducenter, siger Jacob Pedersen.

Projekter møder modstand

Politikerne er dog udfordret af, at det er et emne, der er svært at adressere. Mange projekter møder modstand fra lokale borgere, der ikke vil have vindmøller i deres baghave, påpeger Jacob Pedersen.

- Men efter en vinter, hvor vi kan være overladt til brætspil i stearinlysenes skær, så kan det godt være, at vi er lidt nemmere at overbevise, siger han.

Siemens Gamesa har i 20 år produceret vindmøllevinger på Assensvej i Aalborg Øst.