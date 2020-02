A. Enggaard bygger knap 1.000 boliger i nyt Aarhuskvarter

AALBORG:Lige nu er et helt nyt brokvarter, der strækker sig fra Åbyhøj mod Godsbanen langs Søren Frichs Vej i Aarhus, ved at skyde op af jorden, og nu er der sat navn på endnu et projekt i den plan.

Entreprenørvirksomheden A. Enggaard er nemlig blevet valgt til opførelsen af 225 boliger og erhverv på hjørnet af Søren Frichs Vej og P. Hiort-Lorenzen Vej.

Det er en vigtig ordre for virksomheden, der lige nu er i fuld gang med at bygge over 700 boliger og erhverv i området.

- Vi er meget stolte og glade over, at vi er blevet valgt, for det fuldfører vores byudviklingsområde. Det er en fornøjelse og spændende at være med til at fuldføre den lokalplan, som vi har været med til at lave, siger afdelingschef hos A. Enggaard Jens Skinnebach til Licitationen - Byggeriets Dagblad.

For godt to år siden købte entreprenørvirksomheden nemlig den tidligere Stark-ejede trælastgrund ved Ringgadebroen og Godsbanen i Aarhus på 25.000 kvadratmeter, og her er A. Enggaard i samarbejde med PKA i fuld gang med at opføre den nye bydel under navnet "Brokvarteret".

Det er derfor sidste sløjfe, der bliver bundet nu.

- Vi kan nu lave en fuldendt bydel, som i virkeligheden fungerer. Vi kommer til at bygge knap 1000 boliger og erhverv, og det hele kommer nu til at få det samme udtryk og indeholde de samme visioner og værdier, som ved vores eget projekt, siger Jens Skinnebach og tilføjer:

- Området ligger meget centralt og binder Godsbane-kvarteret og det nye kvarter sammen. Derfor spiller det en meget vigtig og prominent rolle i den kommende bydels udvikling, og derfor er det rigtig fedt, at vi har vundet opgaven.

Samme aftryk

Det er Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S, der sammen med boligselskabet Alboa og en uoplyst privat investor har valgt A. Enggaard som totalentreprenør på karrébebyggelsen på i alt 17.000 etagekvadratmeter fordelt på 225 boliger og erhverv.

Olav de Linde ejer 10.000 kvm af projektet, og her skal der opføres 106 lejeboliger i varieret størrelse.

Samtidig tilsiger lokalplanen, at 20 pct. af karréens samlede etageareal skal være almene boliger, og derfor har A. Enggaard også indgået en aftale med boligselskabet Alboa om 43 nye almene boliger.

Det samlede byggeri kommer til at have en række fællestræk med det allerede igangsatte byggeri i området, fortæller Jens Skinnebach.

- Det er klart, at der er en masse synergier at hente. Dels så er det de samme arkitekter og ingeniører, der står bag dette område og det eksisterende, og dels kan vi fuldende det arbejde, som vi er startet på i forhold til visionerne for området tilføjer han.

Det er endnu ikke fastlagt, hvilke underleverandører der skal stå for opførslen af de 225 boliger, men Jens Skinnebach understreger, at "det givetvis vil være nogle af de samme, som allerede nu bygger i området".

- Det vil give god mening, siger han.

En mangfoldig bydel

Mangfoldighed er kodeordet for den nye Aarhus-bydel, da boligerne kommer til at bestå af både ejerlejligheder, udlejningslejligheder, almennyttige boliger samt ungdomsboliger.

- Vi vil gerne lave en mangfoldig bydel, hvor der er nogle torvelignende gader, som man lige så stille kan transportere sig igennem. Vi vil gerne skabe en bydel, hvor fællesskabet er høj prioritet, og nu kan vi skabe en sammenhæng, fordi vi skal bygge i hele området, siger Jens Skinnebach.

Og hvordan bygger man så lige et mangfoldigt område?

Jo, der skal blandt andet laves "ophold" udenfor boligerne i stueplan, der skal være områder med vandopsamling, grønt og siddepladser, og så skal gaderne være "sivegader", hvor der skal skabes liv i gadeplan.

- Det skal være for alle, og der skal være en sammenhæng mellem for eksempel det grønne og boligerne. For eksempel skal man ikke fare igennem området, men gaderne skal være torve-agtige med grønne områder og siddepladser, siger Jens Skinnebach.

Aarhus er en stor spiller

A. Enggaard har kontorer i både Aalborg, Aarhus og Fredericia, og entreprenørvirksomheden har tidligere stået for at bygge store bydelsområder - for eksempel Ceresparken i Aarhus.

Jens Skinnebach vurderer, at omkring halvdelen af virksomhedens aktiviteter lige nu finder sted i Aarhus og omegn.

- Vi har været heldige og dygtige at få gode ordrer i Aarhus-området, så en betydelig del af vores aktiviteter finder sted der. Men det vigtigste er egentlig, at vi får lavet nogle gode områder i byen, og at vi kan sætte det rigtige præg på det, så det bliver en velfungerende bydel, siger han.

Derfor fortæller Jens Skinnebach også, at virksomheden lige nu arbejder på at udvikle et nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den gamle Falckgård-grund på Trindsøvej, der ligeledes bliver en del af kommunens nye brokvarter.

Byggeriet på hjørnet af Søren Frichs Vej og P. Hiort-Lorenzen Vej begynder til maj og forventes at stå færdigt i 2022.