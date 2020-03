A-kasse guider folk: - Mange har jo ikke prøvet det før

AALBORG:Det er historisk på mere end en måde, når 250 ansatte i virksomheder har meldt sig arbejdsløse i 3F's A-kasse - alene i Aalborg.

For en del af dem kender ikke systemet. De har aldrig været på dagpenge før - og har de, er det længe siden.

- Mange kender ikke systemet. De har været på samme arbejdsplads i 25 år og er jo ikke vant til det her digitale univers, vi andre bevæger os i. Det hjælper vi dem med, siger Dan Oxholm, der vurderer, at cirka 250 arbejdsløse har henvendt sig og har søgt om dagpenge.

- Det er historisk. Jeg har ikke før oplevet så stort et antal, der har meldt sig ledig på en gang, og det fortsætter jo, siger han om de mange nordjyske virksomheder, der er i gang med eller har været i gang med at indgå aftaler med sine ansatte om en særlig hjemsendelse uden løn.

A-kasseleder Dan Oxholm råder medlemmer til at se sig godt for, inden de siger ja til at blive sendt hjem. Der er faldgruber. Foto Lars Pauli

Sådan som de store organisationer på arbejdsmarkedet har aftalt det. Helt unikt.

Og det er det også for Dan Oxholm og hans 20 ansatte i 3F's A-kasse, der skal holde snuden i sporet med aftaler og særaftaler - med cirka 14.000 A-kasse-medlemmer.

For mange af medlemmernes vedkommende sendes de hjem foreløbigt uden løn, men der er en slutdato på de aftaler, der indgås.

Pas på med opsigelsen

Og det kan være en faldgrube for nogen.

- Pas på, lyder advarslen, for organisationernes særaftaler gælder kun de overenskomstdækkede områder.

- Vi kommer nok til at bruge noget tid på, at de her aftaler jo kun gælder virksomheder med en overenskomst, siger Dan Oxholm.

- Der vil nok være nogen, der vil sende folk hjem uden en varsel, hvor der ikke er overenskomst. Men de skal overholde den individuelle opsigelsesvarsel, siger Dan Oxholm.

Så hvis man har et krav på 14 dages opsigelse, skal man som ansat endelig ikke fravige det, hvis altså man derefter gerne vil have dagpenge.

- Hvis nogle af vores medlemmer accepterer et for kort opsigelsesvarsel enten af godhed, eller fordi de er bange, så får de faktisk karantæne for selvforskyldt ledighed, siger Dan Oxholm.

Det vil sige, så mister man i de to uger retten til dagpenge.

Hvis så man får en karantæne mere, falder hammeren. Så mister man retten til dagpenge, der dermed skal optjenes igen.

3F har lukket for fysisk adgang. Foto Lars Pauli

Dan Oxholm forklarer også, at hans ansatte kommer til at holde øje med slutdatoerne på ledighedsperioden.

- Der er jo en retssikkerhed i, at de hjemsendte på de her aftaler skal genansættes. Og det er en forpligtelse, virksomhederne skal leve op til.

- Nogle af aftalerne løber frem til 29. marts, og hvis den aftale ikke er forlænget, skal folk genansættes, siger han.

Dan Oxholm forklarer, at medlemmerne trods travlhed i A-kassen, uvante forhold, ingen fysisk åbningstid i A-kassen og helt unikke forhold i øvrigt i samfundet, har taget den med ro.

- Det har gået fint, siger han.