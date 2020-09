Aalborg-baseret revisionsfirma er landets største - og øger førerpositionen

AALBORG:Den danske revisions- og rådgivningsvirksomhed Beierholm - der har hovedsæde i Aalborg - har i seneste regnskabsår for første gang rundet en milliard kroner i omsætning. Det svarer til en fordobling af omsætningen de seneste fem år. Samtidig viser helt nye tal fra Erhvervsstyrelsen, at Beierholm med 23.035 håndterede 2019-regnskaber udbygger sit forspring til de øvrige revisionsvirksomheder i Danmark.

Omsætningen er steget fra 978 millioner kroner i 2018/19 til 1.045 millioner kroner i 2019/20.

Beierholm runder milliard Kilde: Cvr

- Vi har en klar målsætning om fortsat vækst ved udvidelse af forretningsomfanget med nye og eksisterende kunder, men også via sammenlægninger med mindre og mellemstore revisionsvirksomheder. Det har vi, fordi vi vil fastholde og udbygge vores position som de mindre og mellemstore danske virksomheders foretrukne revisions- og rådgivningspartner, forklarer adm. direktør Søren V. Pedersen i en pressemeddelelse.

- Her bliver vi år for år mødt med stigende forventninger fra vores kunder til blandt andet nye rådgivningsydelser og støtte til forenkling og digitalisering af økonomifunktionen. Det kræver store muskler både at have en stærk, lokal tilstedeværelse og samtidig at kunne tilbyde specialviden, branchekendskab og digitale løsninger.

- Regnskab og revision er fortsat vores kerneforretning, men rådgivning og forenkling af kundernes økonomiske hverdag kommer til at fylde mere i fremtiden. Det er en udvikling, der har været undervejs længe, men som har fået et ekstra boost under coronakrisen, hvor virksomhederne på få dage skulle sætte sig ind i ny lovgivning for at kunne træffe de nødvendige strategiske beslutninger. Det har været en god læring, som både vi og kunderne kan tage med os fremadrettet, fortsætter Søren V. Pedersen.

Udbygger forspring

Beierholm har i seneste regnskabsår også haft held med at udbygge sit forspring i branchen. Nye tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at Beierholm har håndteret ikke mindre end 23.035 årsrapporter. Det er 28,9 procent flere håndterede årsrapporter end nummer to på listen, og det er en stigning på 1.406 sammenlignet med sidste år - en stigning som ingen andre kan matche.

De nye tal fra Erhvervsstyrelsen viser også, at konsolideringen i branchen fortsætter. De ti største revisionsvirksomheder står nu for håndtering af 110.386 årsrapporter svarende til ikke mindre end 46,1 procent af alle håndterede regnskaber i perioden og en stigning på 5.503 årsrapporter sammenlignet med sidste år.

- Det er en kraftig forandring af revisionsbranchen, som vi er vidne til i disse år. De mindre og mellemstore revisionsvirksomheder lader sig i stigende grad opkøbe/sammenlægge ind i noget større, og alene her i Beierholm har vi gennemført mere end 50 sammenlægninger de seneste 5-6 år.

Det er ledelsens forventning, at Beierholm også i regnskabsåret 2020/21 vil fortsætte væksten, herunder at der også i 2020/21 vil ske sammenlægning med en række mindre og mellemstore revisionsvirksomheder. Forventningen til det igangværende regnskabsår er således, at nettoomsætningen vil stige som følge af udvidelser, nye satsninger og en generelt god og sund virksomhedsdrift.