Aalborg-bureau skal håndtere sociale medier for stort amerikansk firma

AALBORG:Det aalborgbaserede kommunikationsbureau Publicity skal stå for de sociale medier i Danmark, Norge og Sverige for amerikanske New Balance, der er en af verdens største producenter af sportsfodtøj og beklædning.

Opgaven indebærer håndtering af New Balance’ Facebook og Instagram i Danmark, Norge og Sverige

- New Balance er et af de højest profilerede internationale tøj- og skobrands, og det er klart, at det er med en vis ydmyghed og stolthed, at vi går ind i arbejdet, siger adm. direktør og kommunikationsrådgiver Esben Lind i en pressemeddelelse.

- Vi føler os dog godt klædt på til opgaven og er vant til at servicere internationale kunder. Det er glædeligt at konstatere, at det ikke kun er bureauerne i København, London og Stockholm, der løber med denne typer opgaver.

John Mark Jensen, der er adm. direktør for New Balance i Norden, siger , at Publicity har været godt hjulpet på vej af, at det nordiske hovedkontor for New Balance er placeret i Aalborg, men at konkurrencen dog i sidste ende stod mellem bureauer fra Stockholm, London og Aalborg:

- Det vigtigste for os er at samarbejde med et bureau, der er kompetent og engageret. Hertil kommer den fysiske nærhed, der naturligvis gør, at det er lettere at mødes. Al kommunikation foregår dog på engelsk, så vi har ikke fordele af at vælge et dansk bureau frem for et engelsk, norsk eller svensk, forklarer han.

Aftalen mellem New Balance og Publicity er allerede trådt i kraft.