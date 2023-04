Aalborg er ikke alene: Så slemt står det til med de nye supersygehuse

AALBORG:Det driver med vand ned ad væggene. Man kan også se det udvendigt på facaderne, og der vokser græsarter ud af murværket.

Problemerne står i kø, og det ser skidt ud i Aalborg. Men i Odense er det heller ikke for godt. Mildt sagt.

Havde der været tale om en indlæggelse, ville man givetvis sende dem begge på intensivafdeling i et forsøg på at redde hver enkelt.

Kort fortalt er Aalborgs kommende supersygehus seks år forsinket, og der dukker hele tiden nye skandaler op. Senest at det driver med vand inde i murværket. Der står en stråle med vand ind på et af gulvene, kan man se på billederne derfra, og på udvendige facader fremgår fugten tydeligt.

Der er fundet vand på gulvet 110 steder.

Udviklet sig til skimmelsvamp

Men så er der Nyt Odense Universitetshospital.

Her er der så store fugtproblemer, at det har udviklet sig til skimmelsvamp. Det betyder, at 33.000 kvadratmeter tag skal lægges om, fordi der er skimmelsvamp på ikke mindre end 400 stuer og 200 toiletter.

Samtidig er facaderne begyndt at boble op på over halvdelen af facaderne.

Som i Aalborg er byggeriet nu seks år forsinket.

Byggeriet af Det nye Odense Universitetshospital, Odense, er ligeledes kørt skævt. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Supersygehuset i Aalborg er under skærpet tilsyn af Sundhedsministeriet. Det samme er Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød, der samtidig har fået Rigsrevisionen til at interessere sig for økonomistyringen.

Begge sygehuse har således overskredet deres budgetter, og Hillerød topper med en overskridelse på hele 43 procent, ifølge Berlingske. Der er tale om to milliarder kroner i overskridelse, mens Aalborgs er på 1,4.

Indtil videre.

I Hillerød betyder det, at der bliver færre sengestuer og ambulatorier. Årsagen er galopperende priser, mangel på arbejdskraft og inflation i det hele taget.

De seks supersygehuse Aalborg: Nyt Aalborg Universitetshospital står færdig i 2026

Odense: Nyt Odense Universitetshospital står færdig i 2026

Aarhus: Det Nye Universitetshospital var færdig i 2019

Herning: Det nye Hospital i Vest, Gødstrup var færdig i 2022

Hillerød: Nyt Hospital Nordsjælland er færdig i 2026

Køge: Det nye Sjællands Universitetshospital færdig i 2026 Indenrigs- og sundhedsministeriets status for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier i 2022 VIS MERE

Region opsiger totalrådgiver

Så er der Nyt Hospital i Hvidovre. Her opsagde Region Nordsjælland samarbejdet med totalrådgiveren i efteråret 2022, ifølge Licitationen.

Regionen mistede tilliden og troen på, at totalrådgiverteamet Link Arkitektur og Schmidt Hammer Lassen Architects formår at føre projektet i hus.

I øvrigt samme rådgivere, som er en del af Region Nordjyllands totalrådgiverteam, Indigo, der derudover består af Creo Arkitekter, Schmidt Hammer, NNE Pharmaplan, Oluf Jørgensen samt Brix og Kamp.

Men der er også problemer i Nordjylland, hvad angår rådgiverteamet.

Stillestående vand

Der er konstateret stillestående vand i dele af brugsvandinstallationen på supersygehuset, skriver regionen på byghospitalsbyen.rn.dk.

Det drejer sig om cirka 36 kilometer ud af cirka 55 kilometer vandrør i fire forskellige bygninger; akuthuset, behandlerhuset og to sengetårne.

Voldgiftsnævnet udpegede i september 2022 to uvildige eksperter til at gennemføre syn og skøn, der blev påbegyndt i oktober 2022. Skønserklæringen blev færdiggjort ultimo januar 2023.

Rapporten bekræfter, at der er udfordringer med mikrobiologisk vækst, spaltekorrosion og gennemtæring af vandrør i vandinstallationen.

Problemerne nærmest står i kø på sygehusbyggeriet i Aalborg. Fotos: Region Nordjylland.

Endnu en voldgiftssag

Region Nordjylland har derfor rejst en sag ved Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg mod vvs-entreprenøren Bravida Danmark A/S og totalrådgiveren Indigo.

Men det er ikke den eneste sag mod Indigo.

Regionen anser nemlig også Indigo for at bære hovedansvaret for de store forsinkelser.

Derfor er kravet mod Indigo på 250 millioner kroner på grund af projekteringsfejl og forsinkelser. Det oplyser Indigo selv i sit regnskab for 2021.

Indigo har modsat også rejst krav mod regionen på 337 millioner kroner, har regionsrådet tidligere oplyst.

Under skærpet tilsyn

I Aarhus har der været så store problemer med styringen af Aarhus Universitetshospital, at det kom under skærpet tilsyn. Men sygehusbyggeriet fik dog også skåret halvdelen af sit budget - fra 13 milliarder kroner til 6,4 milliarder kroner, ifølge Jyllands-Posten.

Resultatet blev, at budgettet blev overskredet med 1,1 milliarder kroner, og der kom store besparelser på driften af sygehuset.

Færdig bliver det nye Sjællands Universitetshospital i Køge heller ikke til tiden. Det skulle stå færdigt i 2021, men nu bliver det i 2026, man kan tage sygehuset i brug.

I Herning har der på Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup, blandt andet været problemer med et 1,7 km langt rørsystem i kælderen.

Fejl i milliardklassen

På de seks nye sygehuse i Aalborg, Odense, Aarhus, Hillerød, Herning og Køge har der været ikke blot store forsinkelser, men også fejl, mangler og skader, der løber op i milliarder.

Sygehusene er finansieret af staten og regionerne.

Professor i byggeri og indeklima ved Aalborg Universitet, Lars Gunnarsen, siger til Avisen Danmark, at de mange forsinkelser og budgetoverskridelser kan hænge sammen med, at alle leddene i byggeprocessen bliver "konkurrenceudsat" ved at blive sendt i udbud.

Han understreger, at offentlige udbud ikke kun er skidt. De sikrer, at de offentlige kroner ikke "bliver spildt", ligesom det modvirker korruption og nepotisme.

- Men det kan betyde, at det bliver de billigste og ikke nødvendigvis bedste håndværkere, der får opgaven, siger Lars Gunnarsen.

Professoren peger på, at det i så fald er vigtigt at sørge for også at have afsat de nødvendige ressourcer til tilsyn og dokumentation af arbejdet gennem byggeprocessen.

Det er regionernes ansvar, at der er tid og ressourcer til sikring af kvaliteten i byggeriet.