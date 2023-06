Aalborg er ude: Nu er det lokale værk inde i varmen

NØRHALNE:Almindeligvis ville man formode, at forbrugerne ville stå i kø for at komme på fjernvarmenettet, men ikke i Nørhalne.

Her har Aalborg Forsyning nu trukket sig på grund af manglende opbakning fra Nørhalne-borgerne. Det er nemlig ikke lykkedes at opnå den påkrævede tilslutning på 60 procent.

"Derfor kan projektet ikke gennemføres, og Aalborg Forsyning kommer ikke til at levere fjernvarme til Nørhalne", står der på forsyningsselskabets hjemmeside.

Efter alt at dømme skyldes den vigende tilslutning til en løsning fra Aalborg Forsyning, at der opstod tvivl om, hvorvidt forsyningsselskabet havde lovet at levere fjernvarme til Nørhalne uden opkrævning af et såkaldt kraftvarmetillæg. Et tillæg som vil beløbe sig til omkring 125.000 kroner for et hus på 160 kvadratmeter.

Aabybro Fjernvarme har taget over som leverandør efter Aalborg Forsyning.

Aabybro på banen

Aabybro Fjernvarme har været klar i kulissen, og nu arbejdes der på at sikre den nødvendige 60 procent til levering herfra.

Nu skal borgerne vælge: Hvem skal levere fjernvarmen?



Der har været afholdt et borgermøde, hvor Aabybro Fjernvarme redegjorde for deres tilbud, som foreløbigt har fået en tilslutning på 30 procent.

Det oplyser Niels Ole Jensen fra Nørhalne Borgerforening, som har været primus motor i forhold til at få fjernvarme til byen.

- Det er positivt, at vi allerede har opnået denne tilslutning på trods af, at boligforeninger, kommunale bygninger og andre storforbrugere ikke er tilmeldt, siger Niels Ole Jensen, der håber, at det i andet hug lykkes at sikre fælles fodslag omkring fjernvarme.

- Det er ikke alene vigtigt i forhold til eksisterende husstande, men også i forhold til fremtidige boligområder, som er på vej, siger han.

Håber på øget opbakning

Det er blot omkring en måneds tid siden, at projektet fra Aalborg Forsyning blev skrinlagt. Alligevel havde formanden for Aabybro Fjernvarme, Bjarne Dahl, umiddelbart forventet et større antal tilkendegivelser på dette tidspunkt.

- Vi har fået tilmeldinger fra 129 ud af 400 potentielle forbrugere, og jeg vurderer, at der er tale om de samme, som var tilmeldt hos Aalborg Forsyning, siger Bjarne Dahl, der anslår, at de kommunale bygninger udgør ti procent.

- Dermed er vi oppe på 40 procent, men vi skal nå 60 procent, og kommer vi højere op, bliver det billigere.

Der er kommet nyt logo på barometeret, der står ved forsamlingshuset.

Forventning om samme pris som Aabybro

Aabybro Fjernvarme vil være til stede 17. juni, når Nørhalne afholder markedsdag, hvor Bjarne Dahl opfordrer alle interesserede til at møde op og få svar på eventuelle spørgsmål - herunder eventuelle uklarheder omkring pris.

- Fra dag ét kan vi ikke tilbyde borgerne i Nørhalne samme pris som borgerne i Biersted og Aabybro, da der, på grund af afstanden, er en ekstra omkostning forbundet med at få fjernvarmen ført til Nørhalne, siger Bjarne Dahl og tilføjer.

- Det er dog ikke ensbetydende med, at den oplyste pris gælder for altid. Vi har lavet en beregning i forhold til investeringen, og efter nogle år er der mulighed for at sætte prisen ned, så den ender i samme niveau som Aabybro.

- Vores fornemmeste opgave er at levere så billig fjernvarme som muligt.

Ifølge Bjarne Dahl er forventningen, at alle fjernvarmekunder være tilsluttet i slutningen af 2025.