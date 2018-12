Aalborg-firma får del i Vattenfall-kontrakter for 2,2 milliarder kroner

AALBORG: I denne uge har Vattenfall indgået fem større kontrakter vedrørende opførelsen af Kriegers Flak med Bladt Industries, EEW Special Pipe Construction, Van Oord Offshore, JDR Cable Systems og Global Marine.

Kontrakterne, der har en samlet værdi på knap 2,2 mia. kroner, dækker fremstilling og installation af fundamenter, overgangsstykker og såkaldte inter-array kabler. Bladt Industries skal levere de i alt 72 overgangsstykker til østersøprojektet.

– I Vattenfall arbejder vi på at muliggøre fossilfrihed inden for en generation, og det afspejles naturligvis også i vores investeringer. Underskrivelse af kontrakterne til Kriegers Flak er en vigtig del af disse investeringer og vil øge Vattenfalls vindkapacitet på havet betydeligt, siger Michael Simmelsgaard, chef for havvind i Vattenfall og landechef i Danmark.

De fem kontrakter Monopæl-fundamenter: EEW Special Pipe Construction Overgangsstykker: Bladt Industries Installation af fundamenter og overgangsstykker: Van Oord Offshore Inter-array kabler: JDR Cable Systems Installation af inter-array kabler: Global Marine.

Med en kapacitet på 604 MW bliver Kriegers Flak Danmarks største havmøllepark med mulighed for at dække det årlige elforbrug i omkring 600.000 danske husstande.

Kontrakterne afspejler betydningen af, at Vattenfall opbygger et tæt og innovationsdrevet samarbejde med forsyningskæden for at reducere omkostningerne til vedvarende energi.

– Kriegers Flak er helt i front i vores bestræbelser på at reducere omkostningerne til vindenergi til fordel for elforbrugerne. For at levere på det løfte skal vi drive innovationen i tæt samarbejde med partnere i vores forsyningskæde. Vi indgår med kontrakterne et samarbejde med betroede virksomheder i branchen, og vi glæder os til samarbejdet, siger Michael Simmelsgaard.

Kriegers Flak vil være placeret i Østersøen og være i fuld drift inden udgangen af 2021.