Aalborg-firma går sammen med udenlandsk storspiller: - Vi kommer til at stå rigtig stærkt

AALBORG:Aalborg-virksomheden Seluxit, der udvikler IoT-teknologi har indgået et partnerskab med Logarex om at levere fælles "Smart Energy" løsninger.

Det skriver Electronic Supply.

- Det er en stor aftale for Seluxit. Strategisk kommer vi til at stå rigtig stærkt sammen med Logarex, siger Daniel Lux, der er CEO for Seluxit til mediet.

Det tjekkiske firma Logarex er ejet af Sunrise Technology Co. Ltd. Group, der en stor kinesisk virksomhed med aktiviteter i hele verden. De har specialiseret sig i at imødekomme energibranchens krav om fokus på måling, behandling og overførsel af data.

Større afkast i de kommende år

Ifølge Seluxit, så er Logarex leverandør på omkring 16 procent af alle elmålere i Tyskland, og man har i de kommende år planer om at udvide markant i en lang række lande i Østeuropa.

Partnerne vil nu skræddersy en samlet løsning, som består af Logarex Smart Meters og så Seluxit Dashboard og trådløs IoT-teknologi.

- Jeg kan ikke sætte tal på, hvad denne aftale kommer til at betyde i kroner og øre for Seluxit. Men der er ingen tvivl om, at vi i de kommende år får muligheden for at få et meget større afkast på vores platform, siger Daniel Lux.

Formålet med smarte målere er at reducere elforbruget, reducere omkostningerne og styre den øgede andel vedvarende energi.

Seluxit og Logarex forventer, at deres fælles Smart Energy løsning vil være på markedet i begyndelsen af tredje kvartal 2021.