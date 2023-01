Aalborg-firma gik konkurs - men er nu indlemmet i kendt Hjørring-virksomhed

HJØRRING:Nordjyllands ældste skiltevirksomhed - Krogh Andersen A/S Hjørring - overtager FlexInEx i Aalborg.

Aalborg-firmaet måtte kort før jul indgive konkursbegæring, men i og med at firmaet nu er overtaget af Krogh Andersen A/S, så får konkursen ifølge de nye ejere ikke umiddelbart den store betydning for kunderne. Med overtagelsen af FlexInEx sikrer Krogh Andersen A/S blandt andet, at alle allerede indgåede ordrer vil blive effektueret.

Stifter fortsætter

Skiltefirmaet FlexInEx ligger på Hattemagervej i Aalborg, og virksomheden blev i 1998 stiftet af Hans Mørch. Hans Mørch er blevet en del af den nye organisation, og også lejemålet på Hattemagervej fastholdes.

- Vi er meget tilfredse med, at Hans Mørch har sagt ja til at fortsætte som projektleder hos Krogh Andersen og fortsat være kundernes kontaktperson i Aalborg. Vi har i forvejen mange kunder i Aalborg og får nu en bemandet afdeling i byen. Overtagelsen af FlexInEx betyder, at kunderne får endnu flere professionelle løsninger at vælge imellem, lyder det i en pressemeddelelse fra direktør og medindehaver af Krogh Andersen A/S, Niels Krogh Andersen.

Han står i spidsen for den familieejede virksomhed på Mads Clausens Vej i Hjørring sammen med sin bror, Mogens Krogh Andersen.

Krogh Andersen A/S blev etableret i 1958 og er ikke kun Nordjyllands ældste skiltevirksomhed. Forretningen er også blandt de største i landsdelen og har et mangeårigt og tæt samarbejde med en række af Nordjyllands største virksomheder, kommuner og andre offentlige institutioner, lige som virksomheden arbejder sammen med kunder i hele Danmark indenfor en bred vifte af brancher.