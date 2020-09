Aalborg-firma indgår partnerskab med Siemens

AALBORG:Den landsdækkende el-installationsvirksomhed, Mariendal Electrics, har indgået et strategisk partnerskab med Siemens på deres bygningsautomatiksystem.

Partnerskabet kommer kunder til gode, der enten har eller ønsker et Siemens-system til at varetage deres bygningsautomatik. Partnerskabet er et stort skridt for Mariendal Electrics, som nu kan tilbyde kunderne at supportere et stærkt brand. Det oplyser Mariendal Electrics i en pressemeddelelse til Electronic Supply.

- Samarbejdet med Siemens betyder, at vi kan udvide vores forretning inden for CTS og bygningsautomatik, og det får kunderne gavn af. Siemens er en af de helt store spillere på markedet, udtaler Mariendals direktør for Drift og Salg, Johan Ungermann Poulsen

Bygningsautomatik er med til at automatisere virksomheders sikkerhed og forbrug.

Med enkelte få skridt kan man komme i gang med optimere på forbrug på eksempelvis lys, varme, ventilation og udluftning, og kontrollere forbruget til gavn for både miljøet, medarbejdernes arbejdsforhold og virksomhedens bundlinje.