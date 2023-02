Aalborg-firma med 1000 ansatte slår rekord - og skifter navn

AALBORG:En af Aalborgs store virksomheder tager nu skridtet fuldt ud og skrotter den resterende del af sit oprindelige navn.

Det sker, samtidig med at omsætningen i virksomheden for første gang står til at runde en milliard kroner.

Det drejer sig om den tekniske installationsvirksomhed CBRE Intego. Den hed indtil for knap to år siden Intego og var ejet af direktør Jens Frost Mikkelsen og hans forretningspartner Lars Schjødt.

De valgte imidlertid at sælge hele virksomheden til det amerikanske ejendoms- og investeringsselskab CBRE Group Inc. - i en handel til næsten 300 millioner kroner.

I den forbindelse skiftede Intego navn til CBRE Intego. Og nu tager ledelsen så næste skridt:

Navnet Intego forsvinder helt og bliver til CBRE Teknisk servicepartner. Opkøbet skinner dermed fuldt ud igennem på navnet.

- Nu sender vi Intego-navnet på pension, fortæller administrerende direktør Jens Frost Mikkelsen.

Store kunder

CBRE Teknisk servicepartner er en landsdækkende virksomhed, der arbejder med el-teknik, mekanik, automation og projektstyring. Kunderne tæller blandt andre Siemens Gamesa, Ørsted, Coop, Danish Crown og Arla.

Virksomheden blev stiftet i 2007 og har gennem årene været en indbringende forretning med store millionoverskud.

Da Jens Frost Mikkelsen og Lars Schjødt i 2021 valgte at afhænde Aalborg-virksomheden til amerikanere, var der cirka 800 ansatte på lønningslisten.

Det tal har nu rundet 1000.

Grundkernen består

Og de over 1000 ansatte skal nu vænne sig til et nyt navn at være ansat under.

- Vi har ikke haft så travlt med navneskiftet, da det har været vigtigt at vise både vores medarbejdere og markedet, at vi bevarer grundkernen i virksomheden, siger Jens Frost Mikkelsen.

Han lægger vægt på, at det nye navn stadig fremhæver virksomhedens tekniske kompetencer.

- Vi udnytter den genkendelighed, vi har opbygget i markedet, da Intego har oparbejdet en position som en af Danmarks foretrukne leverandører af tekniske serviceydelser, siger han.

CBRE Teknisk servicepartner har - udover hovedsæde i Aalborg - afdelinger en lang række steder rundt om i landet.

I det regnskabsår, som netop er afsluttet, ventes omsætningen at runde en milliard kroner. Målet er at fordoble omsætningen inden for fire år.