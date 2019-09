Aalborg-firma modtager vækstpris

AALBORG:Spar Nord var på besøg hos Swiftfox for at overrække prisen som Succesvirksomhed 2019 – en pris der uddeles på baggrund af vækst i virksomheden. Prisen er indstiftet af Spar Nord og revisionsvirksomheden BDO.

- Vi har været imponerede over den vækst og de resultater, som vi har set fra Swiftfox igennem de seneste fem år, siger Mogens Lund Andersen fra Spar Nord, som overrakte prisen.

Succesvirksomhed 2019-prisen er skabt for at hylde de små og mellemstore virksomheder, som er med til at drive lokalområdet frem med solid økonomi og vækst, der kan skabe arbejdspladser til de lokale.

Viksomheden driver sammenligningssiden House of Banks, som primært sammenligner lån af forskellig art. Tjenesten findes i en række europæiske lande, og det er en medvirkende faktor til, at virksomheden er vokset.

De forskellige kulturer og sprog har betydet, at der har været mange forskellige nationaliteter tilknyttet kontoret i Aalborg

Blandt medarbejdernes nationaliteter finder man ud over Danmark også Sverige, Norge og Finland, ligesom der har været flere andre nationaliteter ansat.

Prisen som Succesvirksomhed 2019 uddeles til en række virksomheder, og den 10. oktober holder Spar Nord og BDO regionskåringer, hvor den bedste virksomhed i regionen inden for prisens kriterier bliver kåret.

Artikel og fotos er udarbejdet på basis af en pressemeddelelse fra Swiftfox.