Aalborg-firma passer på dine sundhedsdata midt i coronakrisen: - Vi har taget vores forholdsregler

AALBORG:Der er stort set tomt på kontoret hos it-virksomheden Netic, der har hovedsæde i Aalborg og afdelinger i Aarhus og København.

Langt de fleste af firmaets 112 ansatte arbejder ligesom mange andre danskere hjemmefra. Det foregår på sikre, krypterede forbindelser.

Netic har to primære datacentre i Aaborg og et backup-center. Pressefoto

Firmaet drifter en stor del af den kritiske infrastruktur på sundhedsområdet i Danmark - systemer, der ikke må svigte.

Og derfor har Aalborg-virksomheden måttet tage sine forholdsregler, mens covid-19 har bredt sig i Danmark.

- Alt kører, som det skal. Vi har ikke nogen problemer. Vores førsteprioritet lige nu er, at især driften inden for sundhedsområdet kører, som det skal. Vi er lidt ekstra over de systemer.

- Vi opretholder selvfølgelig driften. I it-branchen er vi så heldigt stillede, at rigtig meget arbejde kan laves hjemmefra

- Det er dog ikke alle funktioner, der kan varetages hjemmefra. Vi er for eksempel nødt til at have nogle på arbejde, der passer vores datacentre, siger direktør Steen Jensen.

Netic drifter en række kritiske systemer inden for sundhedssektoren herhjemme. - Alt kører, som det skal, forsikrer direktør Steen Jensen. Pressefoto

Han ønsker af hensyn til fortrolighed ikke at oplyse, præcis hvilke sundhedssystemer Netic drifter, men henviser til firmaets hjemmeside.

Her kan man læse, at det blandt andet drejer sig om Sundhedsdatanettet, som læger, hospitaler, kommuner, apoteker og private klinikker hver dag bruger til at udveksle data om blandt andet recepter på medicin.

Inden du kan hente din medicin på apoteket et sted i Danmark, har dine data altså været en tur omkring Aalborg-virksomheden Netics datacentre.

Steen Jensen fortæller, at virksomheden, allerede inden statsminister Mette Frederiksen onsdag aften lukkede Danmark ned, var godt forberedte.

- Vi har taget vores forholdsregler i god tid. Allerede i begyndelsen af sidste uge fandt vi vores beredskabsplaner frem. De er blevet støvet af og opdateret. Vi har for eksempel gennemgået og tjekket alle kommunikationsveje og de oplysninger, vi har på vores kunder, siger Steen Jensen.

I begyndelsen af sidste uge etablerede Netic ligeledes et nødberedskab. Virksomheden sendte et hold af sine nøglemedarbejdere i frivillig isolation derhjemme.

Nøglemedarbejderne skal - ligesom resten af firmaets 112 ansatte - arbejde hjemmefra, men derudover skal de vise ekstra agtpågivenhed. For eksempel ved - så vidt muligt - at undgå tæt kontakt med fremmede, offentlig transport og offentlige steder.

- Det er seniormedarbejdere med bred erfaring. Så vi er sikre på, at vi har et nødberedskab, hvis vi i Netics skulle få et udbrud af covid-19.

Indtil videre har corona-situationen dog ikke betydet travlhed.

-Tværtimod har vi god tid til at sikre, at det hele fungerer, som det skal. Tingene er jo gået i pause-mode. Løbende opdateringer er sat på frys. Det må vente. Det vigtigste lige nu er, at det hele kører, som det skal, siger Steen Jensen.

På Netics hjemmeside kan man læse, at virksomhedens kunder blandt andre tæller Nets, Erhvervsstyrelsen, Region Nordjylland, KMD, Spar Nord Bank, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Jysk.