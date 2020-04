Aalborg-forskere udvikler nødrespirator som kan masseproduceres

AALBORG:Corona-epidemien raser og alene i USA mangler der lige nu mellem 60.000 og 160.000 respiratorer til kritiske syge patienter.

Derfor er en gruppe forskere på Aalborg Universitet (AAU) gået i gang med at udvikle en simpel respirator, der hurtig kan masseproduceres, så den kan komme ud at virke.

Det oplyser AAU i en pressemeddelelse.

- Denne nødrespirator har en mere enkel konstruktion end en traditionel respirator. Den har de samme nødvendige funktioner, men den er ikke avanceret på samme højteknologiske niveau, som en traditionel respirator. Nødrespiratoren er bygget af mere enkle komponenter, og der er ikke taget hensyn til et flot design og størrelse, siger professor og dekan Lars Hvilsted Rasmussen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, der ikke er en del af arbejdsgruppen men følger arbejdet på sidelinjen.

Forskergruppen har to ting for øje, fortæller han.

1) At udvikle en simpel respirator, som hurtigt kan masseproduceres.

2) At udvikle hjælpe-software, så respiratoren bliver brugervenlig for respiratorpersonalet.

Han fortæller, at nødrespiratorerne skal bruges, når puljen af CE-mærkede respiratorer, der blandt andet er hentet fra dyrlæger, universiteter og privathospitaler, er brugt op.

- Vi forventer, at prototypen er færdig og testet i denne uge. Dernæst planlægger vi at bygge 10 prototyper, og det forventer vi at kunne gøre manuelt i løbet af en lille uges tid. Hvis myndighederne vurderer, at der er større behov, er det vores forventning, at Dansk Industri kan hjælpe med en stor produktion hurtigt, siger han.

Men flere kan være på vej, siger Lars Hvilsted Rasmussen.

- Hvis vi får yderligere bevillinger, vil vi gerne bygge 40 mere, som vi kan have på lager. Hvis der bliver behov for flere, skal der en industriel produktion til med danske virksomheders hjælp, siger han.

Manuel bygning af en nødrespirator anslår vi til at koste omkring 30.000 kroner i materialer.

Projektet er et ud af ni projekter, der har fået midler af Uddannelses- og Forskningsministeriet til coronarelateret forskning.