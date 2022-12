Nu skifter Aalborg-virksomhed med 1200 ansatte alligevel navn

AALBORG:Kun de sidste formaliteter manglede at falde på plads, men nu står det endegyldigt klart, at den milliardomsættende Aalborg-virksomhed Sanistål skifter ejer.

Og får nyt navn.

Konkurrencemyndighederne har godkendt, at den svenske koncern Ahlsell overtager Sanistål. Den samlede pris er cirka 750 millioner kroner inklusive gæld.

For den pris overtager Ahlsell en virksomhed med 1200 ansatte fordelt på hovedsædet i Aalborg og afdelinger i Letland, Litauen og Polen.

Sanistål, der holder til på Håndværkervej i Aalborg, solgte sidste år VVS-udstyr og tekniske løsninger til industrien for over 3 milliarder kroner.

Men det bliver fremover under et nyt navn.

Afviste navneskifte

I forbindelse med konkurrencemyndighedernes godkendelse af handlen oplyser Sanistål, at virksomheden til foråret skifter navn til Ahlsell.

Da Nordjyske tilbage i juli interviewede Saniståls adm. direktør, Claudio Christensen, lød det ellers, at Sanistål ville beholde sit navn.

- Jeg har som nytilkommen ingen personlige følelser forbundet med navnet, men det betyder utroligt meget for medarbejderne og kunderne, at vi ikke skal starte fra nul under et nyt brand i Danmark, sagde Claudio Christensen.

Nu bekræfter han imidlertid, at Sanistål i løbet af foråret skifter sit navn.

Claudio Christensen blev tidligere i år udnævnt til ny topchef i Sanistål. Foto: Martin Damgård

Derfor skulle handlen godkendes

Den nye ejer, Ahlsell, er ejet af kapitalfonden CVC Capital Partners, som også har en kontrollerende ejerandel i den landsdækkende byggemarkedskæde Stark.

Fordi Sanistål, Stark og Ahlsell dermed gør forretninger inden for nogle af de samme områder, har konkurrencemyndighederne skullet godkende Ahlsells overtagelse af Sanistål.

- Begge selskaber er aktive på flere af de samme markeder, men har forskelligt forretningsfokus og er ikke tætte konkurrenter. Samlet vurderer vi, at fusionen ikke hæmmer konkurrencen betydeligt, og derfor godkender vi den, siger chef for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed, Søren Bo Rasmussen.

Sanistål har i alt 49 butikker, heraf 34 i Danmark. Med Ahlsell som ny ejer får man adgang til 300 butikker spredt over otte lande – og får næsten 6000 nye kolleger.

Saniståls adm. direktør, Claudio Christensen, er blevet en del af koncernledelsen i Ahlsell.