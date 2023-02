Aalborg Lufthavn dropper gratis parkering

AALBORG:Flyv fra Aalborg og start din rejse med gratis parkering.

Det har længe været et salgskort for Aalborg Lufthavn i kampen om rejselystne danskere.

Men snart er det slut med at parkere kvit og frit.

Fra 20. april skal de rejsende betale for at efterlade bilen i Danmarks tredjestørste lufthavn.

- Første time er gratis, så det bliver muligt at hente og bringe familie og venner. Herefter er prisen 20 kroner per påbegyndt 24 timer. Det er en utrolig lav pris i forhold til andre europæiske lufthavne, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.

Prisen på parkering er både konkurrencedygtig og på et acceptabelt for kunderne, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen. Foto: Claus Søndberg

Nye ruter og p-pladser

Indtægterne fra parkerende kunder skal være med til at polstre lufthavnen, siger lufthavnsdirektøren.

- Det koster penge at udvikle lufthavnen, anlægge p-pladser og sørge for, at vi vækster og har det ruteudbud, som folk ønsker.

- Vi kommer til at bruge indtægten fra parkering til at understøtte vores fremtidige vækst. Når vi vækster, skal der også opføres flere p-pladser. Det koster cirka 13.000 kroner at bygge en parkeringsplads. Hver gang vi skal udvide lufthavnen, kræver det midler. På et tidspunkt er vi også nødt til at kigge på terminaler og systemer, der skal skiftes ud.

- Lufthavnen har jo investeret mange millioner i parkering gennem årene, og det har været gratis. Nu sætter vi en pris, som vi tror på, er konkurrencedygtig og nok til, at vi kan forfølge vores vækstinitiativer. Men som samtidig er på et acceptabelt niveau for vores kunder. Det er meget lidt, vi beder om. Og jeg håber, at folk kan se, at vi gør det her for at sikre, at vi som lufthavn bliver ved med at være relevant og attraktiv for kunderne, siger Niels Hemmingsen.

- En nødvendighed

Hvor stor forventer I, at indtjeningen på det nye parkeringskoncept bliver?

- Vi ved ikke, hvordan reaktionsmønstret bliver. Det er nemmere at give dig et billede, når vi kommer længere hen. Det kan være, at flere vælger at tage toget. Det kan også være, at folk vælger alternativer – det tror jeg nu ikke, at de gør, med den pris vi sætter. Men det ved jeg ikke endnu. Det er noget af det, der bliver spændende at følge.

Men I må have regnet på det?

- Man regner jo på alt. Udgangspunktet er, at vi vil sørge for, at Aalborg Lufthavn er en attraktiv lufthavn, og at vi har mulighed for at udvikle lufthavnen og skabe det udbud af ruter til destinationer, som folk finder attraktive.

- Du kan også spørge mig, hvorfor vi tager 20 kroner per påbegyndt døgn og ikke 23 eller 25 kroner. Vi starter et sted, og vi tror, det her er et passende niveau. Vi er jo ikke ude på at skabe en revolution. Men som vi ser det lige nu, er det det her, der skal til for at kunne fortsætte og gerne udvikle lufthavnen endnu mere, end det vi har set tidligere.

- Hvis vi ikke udvikler os, falder vi bagud i forhold til vores konkurrenter, siger Niels Hemmingsen. Foto: Claus Søndberg

Opstart i april

I siger selv, at gratis parkering har kendetegnet Aalborg Lufthavn. Er I ikke bange for, at det her kan ende med at koste jer kunder?

- Det er jeg altid nervøs for. Men som udgangspunkt vælger man ikke lufthavn ud fra, at der er gratis parkering. Når du vælger at rejse, så kigger du først og fremmest på, hvor vil jeg gerne hen og hvilke lufthavne, der tilbyder den rute. Vi vil fortsat være utroligt konkurrencedygtige, selvom det nu koster 20 kroner i døgnet at parkere. Det vigtigste er, at vi har et ruteudbud, der også tilfredsstiller vores kunder.

- Vi tilbyder også tog og busser. Så vi tvinger ikke nogen til noget. Vi har alternativer til det hele, siger Niels Hemmingsen.

På lufthavnens ønskeliste er blandt andet nye ruter til europæiske lufthavnshubs som Paris, Istanbul og Frankfurt. Og nye direkte ruter til Syd- og Østeuropa.

Efter pandemien er konkurrencen i luftfartsbranchen skærpet. Luftfartsselskaberne har tabt milliarder, og det stiller større krav til lufthavnene, siger Niels Hemmingsen.

- Efter pandemien er lufthavnene i højere grad en del af kabalen, og skal også kunne bære nogle af de risici, der er ved at åbne nye ruter. Det vil sige, at vi skal også være bedre polstret til at kunne hjælpe til og være en aktiv spiller, siger Niels Hemmingsen.

Aalborg Lufthavn forventer opstart af den nye betalingsparkering fra torsdag 20. april i år. Lufthavnen har i dag 5500 gratis parkeringspladser. Derudover kræves der allerede i dag betaling, hvis du ønsker at parkere længere i en time i to områder, såkaldt direct-parking, tæt på lufthavnens indgang.