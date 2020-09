Aalborg Lufthavn skal have ny direktør

AALBORG:Aalborg Lufthavns mangeårige direktør, 68-årige Søren Svendsen, har valgt at fratræde efter 12 år på posten. Og det foregår ganske uden dramatik. Næsten. Ikke at beslutningen som sådan er dramatisk, men egentlig blev den truffet for efterhånden ganske lang tid siden. Men så dukkede en virus op.

- Jeg meddelte bestyrelsen kort efter nytår, at jeg syntes, at tiden var inde til at finde min afløser, og den opgave tog de selvfølgelig. Men så kom coronaen.

- Det var der jo ingen af os der vidste, men den kom lige halvanden måned efter, og så syntes bestyrelsen ikke, at det var det mest optimale tidspunkt at skifte direktør på - og det syntes jeg egentlig heller ikke, siger Søren Svendsen.

Er formentlig ovre det værste nu

Så processen blev sat i stå, og Svendsen fik opgaven med at styre lufthavnen gennem den storm, som hele luftfartsbranchen var ude i.

- Nu er vi på den anden side af det værste - det tror vi i hvert fald, selvfølgelig uden at vi kan vide det. Vi har fået tilpasset vores organisation, og nu begynder det at ligne det ideelle tidspunkt at finde en ny direktør på. Så derfor er processen så sat i gang i dag, siger Søren Svendsen.

Den gamle direktør har ikke tænkt sig at stikke af og overlade styregrejet til andenpiloten, indtil en ny chef er fundet. Han bliver i direktørstolen, indtil hans afløser er fundet og er kommet godt på plads i jobbet.

- Jeg løber ikke af pladsen, siger Søren Svendsen med et grin.

- Jeg har en aftale med bestyrelsen, om at jeg selvfølgelig bliver her, indtil min afløser er valgt og sat ind i tingene. Jeg har en forventning om, at når min afløser er valgt, så kan vedkommende træde ind i de fora, jeg sidder i - Dansk Indenrigsflyvning og alle de de ting - at der kan den nye træde ind, at der er det direktøren for Aalborg Lufthavn, der sidder og ikke Søren Svendsen.

- Der er nogle praktiske ting i den forbindelse. Det er der selvfølgelig også lidt her i lufthavnen, men jeg bliver ikke hængende længere end højst nødvendigt, siger Søren Svendsen.

Rådgiver i ansættelsesprocessen

I forbindelse med valget af en ny direktør, har Søren Svendsen aftalt en rolle som en slags konsulent. Det er selvfølgelig i sidste ende bestyrelsen, der ansætter hans afløser, men som manden med årelang erfaring i luftfartsbranchen har han lovet at være til rådighed for bestyrelsen til at rådgive om de faglige ting.

- Jeg er glad for, at bestyrelsen bruger netop udtrykket "vælge en ny direktør": Der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange, der gerne vil have jobbet, så det handler ikke om at finde en ny direktør, men om at vælge den rigtige blandt dem, der gerne vil, siger Søren Svendsen.

Hvornår han kan træde et skrift tilbage og kalde sig forhenværende, mens han guider en ny direktør på plads, er det af gode grunde svært at sige noget præcist om, men han forventer ikke, at det kommer til at ske hu-hej vilde dyr.

Og han har ikke selv nogen deadline for, hvornår han vil være ude af døren for sidste gang.

- Det er vigtige at finde den rigtige kandidat end tidstrækket. Så jeg ved ikke, hvad jeg regner med, men jeg tror ikke, at min afløser er på plads før tidligst 1. december. Folk har jo en opsigelsesfrist der, hvor de er. Det kan man måske forhandle lidt om, men jeg tror, at 1. december er realistisk.

- Så jeg møder ind igen på mandag, siger Søren Svendsen.

Når han så en dag er gået ud af administrationsbygningen i Aalborg Lufthavn for sidste gang, så har han stadig lidt bestyrelsesposter, han vil tage sig af, men ellers har han masser af planer for, hvordan han skal få tiden til at gå, uden det involverer et arbejde, siger han.

Flotte ord fra bestyrelsen

Fra lufthavnens bestyrelsesformand, Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen, lyder følgende skudsmål i en pressemeddelelse fra lufthavnen:

- Når Søren Svendsen om nogle måneder forlader Aalborg Lufthavn er det et meget succesfuldt arbejdsliv, der afsluttes. Men det er også en person, der har været hoveddrivkraften i at skabe Danmarks bedste lufthavn.

- Bestyrelsen i lufthavnen har altid sat meget stor pris på den tillid og åbenhed, som vi er blevet mødt med fra Søren Svendsens side. Bestyrelsen accepterer, at det nu er tiden, hvor en afløser skal findes til, sammen med bestyrelse og medarbejdere, at sikre fortsat fremgang for lufthavnen. Søren Svendsen forbliver selvfølgelig i sin stilling indtil hans afløser er valgt, slutter bestyrelsesformanden.