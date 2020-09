Aalborg Lufthavn skal have ny direktør

AALBORG:Aalborg Lufthavns mangeårige direktør Søren Svendsen har valgt at fratræde efter 12 år på posten. Det skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

Søren Svendsen er 68 år gammel, og han har ifølge pressemeddelelsen været ivrig efter at komme i gang med næste fase af sit eget liv.

- Jeg synes, med mine 68 år, at tiden nu er inde til at blive afløst. Jeg føler mig privilegeret ved at have haft muligheden for at stå i spidsen for et fantastisk dedikeret hold. Sammen har vi udviklet Aalborg Lufthavn til det, den er i dag. Godt nok står det hele lige nu i Coronaens tegn, men det bliver godt igen! Med nye friske kræfter for bordenden og snart, direkte tog til lufthavnen, tegner fremtiden lys. Jeg vil selvfølgelig fortsætte på fuld damp (undskyld udtrykket) indtil min afløser er valgt og sat godt ind i tingene, siger Søren Svendsen i pressemeddelelsen.

Nu går jagten ind på Søren Svendsens afløser.

- Når Søren Svendsen om nogle måneder forlader Aalborg Lufthavn er det et meget succesfuldt arbejdsliv, der afsluttes. Men det er også en person, der har været hoveddrivkraften i at skabe Danmarks Bedste Lufthavn. Bestyrelsen i lufthavnen har altid sat meget stor pris på den tillid og åbenhed, som vi er blevet mødt med fra Søren Svendsens side. Bestyrelsen accepterer, at det nu er tiden, hvor en afløser skal findes til, sammen med bestyrelse og medarbejdere, at sikre fortsat fremgang for lufthavnen. Søren Svendsen forbliver selvfølgelig i sin stilling indtil hans afløser er valgt, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen, som ligeledes er formand for Aalborg Lufthavns bestyrelse.