Aalborg Portland afviser at have fået en klimagave

AALBORG:Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, slipper meget billigere end andre mindre forurenende virksomheder.

Sådan kunne det godt se ud, da regeringen onsdag fremlagde et udspil, der fra 2025 og løbende frem mod 2030 lægger afgift på CO2-udledning.

Thomas Uhd, der er chef for bæredygtighed hos Aalborg Portland, ser det dog ikke som en gave, da virksomheden allerede i september 2020 indgik en aftale med regeringen om, at fabrikken skal sænke sin udledning af CO2 med minimum 30 procent - 660.000 ton inden 2030.

- Det er meget store investeringer, der skal til for at nå det mål, og så kommer der både en europæisk og nu dansk afgift oveni. Det bekymrer os en del, siger han.

En CO2-afgift vil ifølge Thomas Uhd, chef for bæredygtighed hos Aalborg Portland, betyde, at cementfabrikken i Aalborg ikke kan investerer så hurtigt i bæredygtighed, som man ellers ville have gjort. Arkivfoto

Regeringens udspil er, at danske virksomheder over en bred kam skal betale 750 kroner, hver gang de udleder et ton CO2 i atmosfæren. Cirka 360 virksomheder, der er omfattet af EU’s særlige kvoteregler, slipper dog med en dansk afgift på 375 kroner.

Men virksomheder med mineralogiske processer, der tæller producenter af cement, glas, isolering, stål og teglværker og lignende - heriblandt Aalborg Portland - slippe m100 kroner CO2-afgift, for hvert ton der udledes.

Op mod 750 millioner kroner

Allerede nu betaler Aalborg Portland 200 millioner kroner i kvoteafgift til EU. Det beløb forventes at blive tredoblet i 2030. Og når den danske afgift er fuldt indført - kommer Aalborg Portland til at betale et sted mellem 150 og 200 millioner kroner.

Altså i alt cirka 750 millioner kroner.

- Vi er selv i gang med at investere milliarder i grøn teknologi, og skal vi samtidig betale afgift, bliver vi udfordret i det, som vi gerne vil investere i. Vi kan derfor blive tvunget til at strække investeringerne udover en længere periode, forklarer Thomas Uhd.

Han kunne derfor godt tænke sig, at regeringens udspil havde en længere tidshorisont.

- Det tager flere år at få indført teknologi, der kan reducere udledningen på en stor virksomhed som Aalborg Portland. Derfor havde vi helst set, at der var længere tid, hvor vi kunne sætte turbo på investeringerne for at reducere udledningerne i steder for at betale afgift, siger Thomas Uhd.

Suverænt størst

Det er ikke uden grund, at Aalborg Portland altid bliver trukket frem i rampelyset, når snakken falder på CO2-udledninger.

Aalborg Portland udleder årligt 2,2 millioner ton CO2 og er dermed suverænt Danmarks største udleder. Nummer to på listen er Nordic Sugars to fabrikker i Nakskov og Nykøbing, der tilsammen udleder 161.633 ton CO2.

I sidste uge, hvor selskabet bag Aalborg Portland - Aalborg Portland Holding - fremlagde regnskab, fortalte Henning Bæk, der er koncernøkonomi- og finansdirektør i selskabet, at man over de kommende tre år har afsat 720 millioner kroner til at gøre produktionen mere bæredygtig.

Og investeringerne stopper ikke her, slog han fast, da målsætningen om at reducere udledningerne frem mod 2030 kræver endnu større investeringer.

- Vi ser kun tre år frem i tiden, og vi kommer til at investere mere. Præcist hvor store investeringer, vi kommer til at foretage, ved vi ikke, da teknologi til at blive grønnere hele tiden udvikles, hvilket også betyder, at prisen ændrer sig, sagde han.

Optimistisk om aftale

Der har været talt om, at virksomheder kunne finde på at reducere produktionen eller flytte ud af landet, hvis afgiften blev for høj.

Thomas Uhd mener dog, at det er tidligt at tale om konsekvenserne for Aalborg Portland, hvis regeringens udspil bliver en realitet.

- Det er for tidligt at spekulere på det. Vi er optimistiske med hensyn til, at der bliver lavet en aftale, der giver mere tid, siger Thomas Uhd.

Regeringen skal den kommende tid forhandle med de øvrige politiske partier med hensyn til at lave en endelig aftale om en CO2-afgift.