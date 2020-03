Aalborg Portland: Producerer trods coronavirus

Cement er så basalt, at produktionen ikke må gå i stå. Sådan lyder budskabet fra Aalborg Portland, der opretholder produktionen fra både hovedterminalen og lokale terminaler.

– Det er vores bedste vurdering på nuværende tidspunkt, at vi har truffet de fornødne tiltag for at kunne beskytte vores medarbejdere og kunder, så vi fortsat kan producere og levere cement. Men vi følger udviklingen tæt og vil tilpasse vores forholdsregler, hvis der bliver behov for det, siger direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland.

Nogle af de modforanstaltninger, som Aalborg Portland har indført, er minimering af personlig kontakt medarbejdere imellem og med kunder, sikring af kerneopgaver så driften ikke påvirkes i forbindelse med karantæne-ramte medarbejdere, maksimal brug af hjemmearbejde og begrænsning af eksterne besøg til nødreparationer.

Trods de foranstaltninger vil produktion, leverancer og kundeservice fortsat kunne fungere som normalt, blot med ændrede procedurer.

– Det er svært at sige noget om situationen om en uge eller blot få dage, men vi har reageret hurtigt og foretaget foranstaltninger, som ligger i tråd med anbefalingerne fra myndighederne, uden at det påvirker vores drift og leverancer her og nu. Det er vores forhåbning, at det også er tilfældet fremadrettet, forklarer Michael Lundgaard Thomsen.