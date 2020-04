Aalborg Portland sætter rekord: Runder ni milliarder i omsætning

AALBORG:Koncernen bag Aalborg Portland - Aalborg Portland Holding A/S - har mandag præsenteret sit årsregnskab.

Regnskabet viser en stigning i omsætningen på to procent til lige godt ni milliarder kroner - og et resultat efter skat på 710 millioner kroner.

I en pressemeddelelse fra virksomheden lyder det:

"Med en lav rentebærende gæld og en høj egenkapital står koncernen godt rustet i et mere usikkert globalt cementmarked som følge af coronaepidemien, men også til yderligere investeringer i vækst og bæredygtighed".

Portland tjener mindre

Resultatet efter skat - på de 710 millioner kroner er et fald på godt 350 millioner kroner - fra godt en milliard kroner i overskud efter skat i 2018. Dengang var regnskabet dog påvirket positivt af finansielle engangsindtægter.

- Trods vanskelige markedsvilkår på især det tyrkiske marked, har vi generelt set en tilfredsstillende udvikling i 2019. Vi kan glæde os over, at vi har leveret den højeste omsætning i koncernens historie, og at vi siden finanskrisen har haft 10 års konstant vækst på toplinjen og en fortsat solid global indtjening, siger koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk fra Aalborg Portland Holding i pressemeddelelsen.

- Vi har de seneste år kunnet høste frugten af en vellykket vækststrategi i især Belgien, men også i USA, hvor vi for første gang i 2019 opnåede den fulde effekt af investeringen i en øget kapitalandel i Lehigh White Cement Company. De internationale markeder spiller en meget vigtig rolle for koncernen i forhold til både vækst og risikospredning, og vores aktiviteter i Danmark tæller i dag cirka 25 procent af Aalborg Portland Holding-koncernens samlede aktiviteter, fortsætter Henning Bæk.

Der sælges mere hvid cement

Væksten i 2019 er også drevet af et stigende salg af hvid cement, som Aalborg Portland Holding er verdens største leverandør af med en markedsandel på cirka 20 procent. Salg af hvid cement fra koncernens produktionsanlæg i USA, Kina, Malaysia, Egypten og Danmark bidrog med cirka 30 procent af koncernens omsætning sidste år og er dermed medvirkende til, at Aalborg Portland Holding er godt rustet til fremtiden.

Et stigende salg af hvid cement vejer tungt i regnskabet.

- En solid indtjening gennem en årrække og stærk pengestrøm fra driften har været med til at sikre en meget lav rentebærende gæld og en høj egenkapital. Det giver os et stærkt udgangspunkt for de udfordringer, der nu venter. Her tænkes især på coronakrisen, som vi endnu ikke kender det fulde omfang af, og dens betydning for koncernens omsætning og indtjening, forklarer Henning Bæk.

I 2019 betalte Aalborg Portland Holding cirka 240 millioner i selskabsskat i de lande, hvor koncernen er repræsenteret, heraf en stor andel i Danmark, hvilket placerer koncernen blandt de 75 største skattebetalende selskaber i Danmark.

750 millioner til bæredygtig omstilling

I pressemeddelelsen forklarer virksomheden desuden, at den igangværende grønne omstilling vil kræve betydelige investeringer over de kommende år. Gennem de næste tre år har koncernen allokeret cirka 750 millioner kroner til investeringsprojekter, som skal styrke bæredygtigheden på globalt plan – herunder i Danmark, som blandt andet er hjemsted for koncernens globale forsknings- og udviklingsafdeling, der har været spydspids for koncernens bæredygtige initiativer gennem flere årtier.

Henning Bæk påpeger dog, at rammevilkårene for den europæiske del af koncernen fortsat skal understøtte virksomhedernes indtjenings- og konkurrenceevne, hvis den grønne omstilling i den energiintensive industri skal kunne videreføres:

- Vi har en klar målsætning om at fortsætte vores bæredygtige investeringsplaner, som fortsat ligger øverst på prioriteringslisten. Vi ønsker at fortsætte den vej, men vi skal også kunne forrente de investeringer, vi foretager. Derfor er det altafgørende, at vi har rammevilkår, der giver mulighed for flere investeringer i miljøteknologi, innovation og arbejdspladser, også når vi oplever konjunkturudsving, forklarer Henning Bæk med tydelig adresse til politikerne.

- Når vi vender tilbage til den klimapolitiske hverdag, er det helt essentielt, at der ikke indføres nationale særafgifter på fx CO2, og at EU’s kvotesystem dæmmer op for CO2-lækage til konkurrenter uden for EU, som ikke er CO2-reguleret. Det vil ikke bare slå benene væk under investeringslysten – det vil også udvande vores konkurrenceevne på globalt plan, da vi i modsætning til flere af vores globale konkurrenter allerede er underlagt store afgifter gennem EU’s kvotesystem, siger han.