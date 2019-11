Aalborg Portland stadig på pinebænken

NORDJYLLAND:Hvem er mest børnevenlig, mest grøn og mest stram mod udlændinge? Det skal regeringen og partierne bag den vise, når de i denne eller næste uge er færdige med at forhandle næste års statsbudget, finansloven. Set fra Nordjylland vil et spændende punkt være, om Aalborg Portland skal betale en højere NOx afgift af hensyn til klimaet - og flere penge i kassen. Det er et radikalt krav.

Når aftalen for finansloven foreligger, vil vælgerne kunne se, hvem der var bedst til at indfri valgløfterne fra før valget 5. juni og det efterfølgende forståelsespapir, som gjorde Mette Frederiksen (S) til statsminister med støtte fra Radikale Venstre, Enhedslisten og SF.

Foruden klimaet strammer det til på områder som minimumsnormeringer i børneinstitutionerne, penge til psykiatri og humanistiske uddannelser, udenlandsk arbejdskraft og grænsekontrol.

Den socialdemokratiske mindretalsregering har behov for at fremstå som lige så håndfast i udlændingepolitikken som under valgkampen. Dansk Folkeparti er allerede ude med beskyldninger om, at de udlændingeglade radikale svinger taktstokken for regeringen i den sag.

Derfor gør regeringen maksimalt ud af at fortælle, at der nu er to - 2 - personer, som administrativt af udlændingeministeren har fået frataget deres danske statsborgerskab, fordi de skønnes at være til skade for vitale danske interesser - som at gå i krig for Islamisk Stat. De skal holdes ude af Danmark.

Igen soldater til Irak

Den faste kurs skal igen understreges af tirsdagens melding om, at regeringen vil sende godt 200 danske soldater til Irak for at træne irakere. Ulempen ved både det forslag og den administrative fjernelse af statsborgerskab er, at det giver støttepartiet Enhedslisten og andre kritikere af krigen i Irak en lejlighed til at gentage, at den og den danske deltagelse i den ikke førte fred med sig. Faktisk var krigen i 2003 anledning til, at arbejdsløse generaler fra den afsatte irakiske præsident Saddam Husseins militær dannede Islamisk Stat, som verden stadig plages af.

Radikale Venstre vil ikke være med til en finanslov, hvor der er afsat penge til grænsekontrol ved Tyskland. Arkivfoto.

Grænsekontrol - som den forholdsvis nye stikprøvekontrol mod Sverige - er et andet område, hvor regeringen kan markere, at den er næsten lige så stram som Dansk Folkeparti. Ulempen er her, at det giver støttepartiet Radikale Venstre anledning til vise tænder. Partiet vil ikke være med til en finanslov, som opretholder grænsekontrollen mod Tyskland.

Regeringen vil så være tvunget til at søge hjælp i højre side af folketingssalen på det punkt. Hjælpen vil være der. Radikale Venstre risikerer imidlertid at blive udstillet som indirekte støtter til grænsekontrollen, hvis partiet med finansloven sikrer, at der et eller andet sted er penge, som andre så kan råde over, uden at der står grænsekontrol på kontoen.

Rød broderstrid om børn

SF og Enhedslisten er uenige om, hvad minimumsnormeringer er. Arkivfoto: Henrik Louis

Mellem de rødeste af støttepartierne er der også armlægninger. SF kræver en finanslov, som indleder minimumsnormeringer. Men hvordan skal det regnes ud? Enhedslisten vil ikke kalde det minimumsnormeringer, hvis det ikke er udregnet for hver enkelt institution, men på kommuneplan. SF risikerer, at Enhedslisten demonterer en SF-sejr.

Finansminister Nicolai Wammen (S) lagde fra begyndelsen af forhandlingerne ud med, at der var godt to milliarder kroner til de ønsker, som støttepartierne kom med. Støtterne sagde omgående, at det ikke rakte. Flere penge kan findes med flere eller højere afgifter - for eksempel på NOx som Aalborg Portland så vil mærke. Følg med her på kanalen.