Aalborg Portland vil skære over 70 procent i udledninger i 2030

Cementproducenten Aalborg Portland lancerer et nyt klimamål og vil nedbringe sine udledninger markant.

Det skriver Børsen.

Uanset hvor meget virksomheden producerer, vil den maksimalt udlede 600.000 ton CO2 i 2030.

Det svarer til en reduktion på 73 procent i forhold til i dag. Sidste år havde virksomheden en udledning på 2,25 millioner ton.

- Vi er nu klar til at forpligte os til en markant CO2-reduktion og til en max-grænse for udledningerne, siger Søren Holm Christensen, som er administrerende direktør for Aalborg Portland, til Børsen.

Det hidtidige mål har været en reduktion på 30 procent.

Direktøren stiller som betingelse for den nye og mere ambitiøse målsætning, at virksomheden får statsstøtte til fangst og lagring af CO2.

Ellers kan virksomheden ikke nå "det fulde potentiale", forklarer Søren Holm Christensen til mediet.

Han vil ikke sætte tal på, hvor meget støtte virksomheden søger.

Men han understreger, at lagrings- og indfangningsteknologien er for usikker til, at virksomheden på egen hånd vil tage den risiko.

Klimaeksperter roser over for Børsen udmeldingen. De ser dog en risiko for, at målet bliver svært at nå i praksis, blandt andet da det bygger på usikker teknologi.

Der er for tiden forhandlinger om en grøn skattereform, og Aalborg Portlands udledninger har i den forbindelse været i fokus.

I regeringens udspil til en CO2-afgift står selskabet nemlig til at få en lavere afgift end de fleste andre. Det skyldes, at virksomheden arbejder med mineralogiske processer.

De fem største udledere i Danmark står for over 40 procent at industriens samlede udledning.

Jyllands-Posten skrev for nylig, at Aalborg Portland over de seneste to år har haft en stigning i mængden af CO2-udledninger.

/ritzau/