Aalborg Portlands verdensnyhed skuffer fælt - nu sænkes prisen

AALBORG:På Rørdalsvej i Aalborg holder Danmarks største CO2-udleder til, men sådan skulle det helst ikke blive ved med at være.

Derfor var forventningerne store, da milliardvirksomheden Aalborg Portland for halvandet år siden kunne præsentere en verdensnyhed: En nyudviklet cementtype, der udleder 30 procent mindre CO2 end traditionel cement.

Men salget af den nye cement har på ingen måde levet op til forventningerne. År til dato har virksomheden solgt omkring 2000 ton. Den regnede med 40.000 ton om året.

Det tvinger nu Aalborg Portland til at reagere.

- Vi må sande, at udviklingen i efterspørgslen overraskende nok går for langsomt, og der er samtidig lav betalingsvillighed for mere grønne løsninger, siger Aalborg Portlands administrerende direktør, Michael Lundgaard Thomsen.

Væsentlig barriere

I et forsøg på at få gang i efterspørgslen sænker Aalborg Portland prisen på sin ”grønne” cement, så den flugter med den traditionelle ”grå” cement. Indtil nu har den nye cementtype, som går under navnet Futurecem, været 30 procent dyrere.

- Vi har med prisudligningen fjernet en væsentlig barriere. Nu er der brug for, at resten af værdikæden også byder sig til, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Om Aalborg Portland Der er produceret cement i Aalborg i 130 år. I dag er Aalborg Portland den eneste cementproducent i Danmark. Virksomheden producerer to cementtyper, grå og hvid cement. Grå cement bruges især til fundamenter, kloakker, fortove, broer, huse og andet, hvor der er brug for rå styrke. Hvid cement er et nicheprodukt og bruges til eksempelvis fliseklæb, cementmaling og højstyrkebeton. Den grå cement sælges hovedsageligt på hjemmemarkedet og på nærmarkederne, mens den hvide cement primært eksporteres. Samlet eksporteres 43 procent af den producerede cement. Der er cirka 340 ansatte på Aalborg Portland. Herudover arbejder der en del eksterne medarbejdere fra underleverandører. I alt er der tale om cirka 850 beskæftigede. Aalborg Portland A/S er en del af Aalborg Portland Holding Koncernen, der er ejet af Cementir Gruppen, en international leverandør af cement med hovedkontor i Amsterdam og sekundært kontor i Rom. Selskabet er noteret på den italienske fondsbørs. VIS MERE

For Aalborg Portland er Futurecem ikke bare et hvilket som helst produkt, der kan tages af hylden, hvis salget svigter. Cementtypen er af afgørende betydning for Aalborg Portlands mål om at reducere sin CO2-udledning.

Helt konkret vil Aalborg Portland reducere sin CO2-udledning per ton cement med 30 procent. Derudover har virksomheden lavet en aftale med regeringen om at reducere sit CO2-aftryk frem mod 2030 med 660.000 tons CO2.

Skorstenene på Rørdalsvej udsender hver dag store mænger CO2, men der bliver mindre af det fremover. Foto: Torben Hansen

Men det mål når man ikke, hvis der ikke kommer gang i salget af Futurecem.

- Derfor har vi besluttet at udjævne prisen på Futurecem langt tidligere end planlagt i håb om at stimulere efterspørgslen, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Han understreger, at prissænkningen ikke er nok i sig selv.

- Bygherrerne, også de offentlige, skal efterspørge CO2-reduceret beton, rådgiverne skal kende til mulighederne og tage dem med i projekteringen, og entreprenørerne og betonproducenterne skal tilvælge nye løsninger, siger Aalborg Portland-direktøren.