Aalborg Storcenter lukker ned: - Det rigtige at gøre

SKALBORG:Statsminister Mette Frederiksen bebudede i en tv-tale tirsdag aften en lang række nye stramninger i forsøget på at begrænse coronasmitten i Danmark.

Et af de nye tiltag er lukning af næsten alle butikker frem til 30. marts, dog ikke fødevarebutikker og apoteker.

Det betyder, at hele Aalborg Storcenter i Skalborg - med 75 butikker - lukkes ned nu, undtagen det store Bilka-varehus.

Tidligere har der været kø og hamstring af rugbrød, gær og andre dagligvarer, da statsministeren præsenterede stramninger, men ikke denne tirsdag aften. Kunderne i Bilka holdt afstand til hinanden og tog det roligt, melder NORDJYSKEs udsendte reporter Niklas Grønborg.

- De kunder, jeg har talt med, bakker om om de nye tiltag og roser Mette Frederiksen for at tage ansvar, fortæller Niklas Grønborg.

Centerchef Preben Bjerregaard fra Aalborg Storcenter mener også, at den midlertidige lukning af butikker, for at stoppe smittespredning, er det rigtige at gøre.

Storcentret og de mange butikker forventede, at noget sådant kunne ske som situation er nu.

- Det får store økonomiske konsekvenser for butikkerne, når de nu ikke har indtægter, men stadig udgifter, siger Preben Bjerregaard til NORDJYSKE:

Han er dog fortrøstningsfuld og tror på, at storcentret og butikkerne kommer igennem krisen.

Også butikscentret Metropol ShoppingCenter i Hjørring lukker ned. Dog vil Kvickly fortsat holde åbent. Det oplyser centret på sin Facebook-side tirsdag aften.