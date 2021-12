Vild vækst sikrer fornem pris til Aalborg-virksomhed

AALBORG:De har bukserne på i Shaping New Tomorrow - og nu kan de også bryste sig af at have vundet en af landets mest eftertragtede erhvervspriser.

Virksomheden er nemlig blevet kåret som Årets Gazelle, der uddeles af erhvervsavisen Børsen til den virksomhed, der har haft den største vækst i de seneste fire år. Shaping New Tomorrow har haft en vækst på mere end 8000 procent gennem de fire år, og det var der altså ingen andre, der kunne matche.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har været udfordret på grund af pandemien – bl.a. blev vores internationale ekspansion udskudt i syv måneder på grund af nedlukninger i Tyskland. Det kostede dyrt. Men så fandt vi andre muligheder, bl.a. med åbninger af nye butikker i Danmark. Det synes jeg giver prisen et helt særligt skær, siger Shaping New Tomorrow medstifter og CEO Kasper Ulrich.

At blive landsdækkende Gazelle-vinder har siden 2015 været en af Kasper Ulrichs store, personlige målsætninger for Shaping New Tomorrow. Efter kåringen som nordjysk Gazelle-vinder i sidste uge, steg virksomhedens håb om at blive samlet vinder da også, fortæller han.

Gennem det seneste år er Shaping New Tomorrow vokset fra 60 til 130 medarbejdere. Det tal forventer Kasper Ulrich stiger til 250 ansatte inden for det næste år.