Aalborg-virksomhed dropper næste års vækstprognoser

AALBORG:Den nordjyske virksomhed Seluxit er som mange andre ramt af corona. Men hvor mange lider under konsekvenserne nu, er perspektivet for Seluxit lidt mere langsigtet.

Virksomheden fastholder på den baggrund de finansielle forventninger til det nuværende regnskabsår 2019/2020, men har valgt at suspendere de finansielle prognoser i årene derefter.

- Når man ser længere frem, bliver det vanskeligere at give solide økonomiske prognoser. Mange industrier har lidt betydelige økonomiske tab, og vores kunder kan muligvis vælge at udsætte eller annullere transformation og digitalisering for at fokusere på deres kerneforretning, fremgår det i en pressemeddelelse fra Seluxit.

Seluxit er en såkaldt IOT-virksomhed (Internet of things) - som arbejder med intelligent dataindsamling på internettet.

Seluxit forventer en omsætning omkring 20 millioner kroner og et resultat før skat i niveauet minus seks til minus syv millioner.

- Seluxit har været i stand til at arbejde hjemmefra, og forventer derfor at kunne imødekomme de planlagte kundeleverancer for regnskabsåret 2019/20 uden væsentlige forsinkelser. Endvidere forventer Seluxit ikke at gøre brug af den danske regerings COVID-19 nødpakker til virksomheder, oplyser administrerende direktør i Seluxit Daniel Lux.

Ikke nødvendigvis negativt

Men suspenderingen af planerne efter 2020 er ikke nødvendigvis et dårligt tegn. Der kan nemlig komme så meget gang i markedet, at det bliver en gunstig forretning for nordjyderne.

- Fordelene ved at have solide løsninger, der kan overvåges og fjernbetjenes, meget tydelige i disse karantænetider. Vi kan derfor muligvis også opleve en stigning i interessen fra kunder for at gøre deres forretning mere digital og mindre afhængig af fysisk tilstedeværelse. Lige nu oplever vi, at potentielle kunder viser stor interesse, men tøver med at lægge nye ordrer, siger Daniel Lux i pressemeddelelsen.

Selskabet vil melde nye prognoser ud for fremtiden, når der er mere overblik over situationen.

Seluxits kerneforretning er at levere Internet of Things-løsninger, der omfatter både hardware, software og udvikling.