Aalborg-virksomhed har for alvor sparket døren ind til nyt marked

AALBORG ØST: Det går strygende hos nordjyske Asetek, der tirsdag kunne annoncere endnu en ordretilgang. Denne gang er der lavet en aftale til en værdi af 450.000 dollars - med levering i andet kvartal af 2021. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Dermed er der givet endnu et eksempel på, at Aseteks datacenter-forretning tilsyneladende er i fin fremgang.

Således bød 2020 på hele 13 større ordrer, og dermed er den Aalborg-baserede virksomhed ved at få fin gang i den del af eksportforretningen, der handler om klimarigtig processorvandkøling til datacentre.

Asetek har ellers primært skabt stort overskud i 2020 på vandkøling af gamercomputere.

Asetek er noteret på Oslo Børs, og seneste store datacenterordre informerede Aalborg-virksomheden om for få uger siden. Ordren fra en verdenskendt serverproducent var i øvrigt Aseteks største enkeltstående i 2020 og har en værdi på 900.000 dollars, hvilket dengang bragte den samlede værdi af virksomhedens datacenterordrer i 2020 op på 7,8 mio. dollars.

For Asetek udviklede 2020 sig på trods af corona til et særdeles fremgangsrigt år med en markant ordrefremgang på mere end 30 procent og et forventet overskud på 9-10 millioner dollars. Overskuddet er to gange i løbet af 2020 opjusteret.

Virksomheden, der i øjeblikket beskæftiger cirka 130 medarbejdere globalt med omkring 80 - primært ingeniører - placeret i Aalborg, er i øjeblikket ved at finde plads til cirka 25 procent flere medarbejdere.

Asetek har samtidig netop købt en ny Aalborg-grund ved motorvejen, hvor der de næste år skal etableres nyt hovedsæde og produktion med tre gange så meget areal. Den satsning gør virksomheden primært på baggrund af de opnåede resultater på pc-markedet. Asetek beskæftiger desuden cirka 450 medarbejdere med masseproduktion i Kina.