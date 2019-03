Aalborgprisen: Entreprenørfirma blev første modtager

AALBORG: Aalborgprisen, der er indstiftet af Aalborg Alliancen, er for første gang blevet uddelt. Det skete på Aalborg Kommunes årlige Morgenbriefing, som onsdag morgen samlede over 1.000 erhvervsfolk til morgenmad, netværk og en status på erhvervsudviklingen i kommunen.

Vinderen blev Aalborg-afdelingen af Hustømrerne, der er et af nu 50 medlemmer af alliancen, og som honoreres for at tage et stort socialt ansvar.

- Hustømrerne med Morten Sort Mouritsen i spidsen er den oplagte prisvinder i år, fordi de på alle mulige måder lever op til intentionerne i Aalborg Alliancen og tager ansvar ud over deres egen virksomhed og deres egen vækst. Ud over almindelig rekruttering har Hustømrerne også øje for at rekruttere mange lærlinge og skaber praktikpladser for mennesker, der har det svært - svært ved dansk eller svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, eller som gerne bare vil prøve faget af, lyder begrundelsen fra Steen Royberg, formand for Erhverv Norddanmark og en af partnerne bag Aalborg Alliancen, der står bag prisen.

Der var flere kinesiske fingeraftryk på morgenbriefingen.

Direktør Morten Sort Mouritsen var ikke til stede for at modtage prisen, men Hustømrernes afdelingschef i Aalborg Torben Kristensen er stolt af den.

- Det er en stor anerkendelse af vores indsats og til alle vores medarbejdere, som gør det muligt at tænke alternativt i forbindelse med ansættelser. Fordi de gerne vil være med til at gøre en forskel for andre mennesker, kan vi kombinere det med at drive en sund forretning. Vi har rigtig mange ordinære lærlinge, og jeg er glad for at medarbejderne gør det muligt også at ansætte lærlinge, som f.eks. ikke taler perfekt dansk fra dag et. Så længe personen har den rigtige attitude og gerne vil lære faget, så kan vi tage den derfra.

Årets tema til morgenbriefingen var ”Aalborg bygger bro” og indeholdt blandt andet oplæg fra den kinesiske industrikoncern Aowei, stormagasinerne Salling og Magasin samt tre driftige iværksættere, der alle kom med deres indspark til fremtidens Aalborg.

Aalborg Alliancen Aalborg Alliancen er en aftale, indgået i 2018, mellem Aalborg Byråd, Erhverv Norddanmark, DI Aalborg, Dansk Byggeri, LO, Aalborg Håndværkerforening/SMV Aalborg, Aalborg City og Dansk Erhverv. Gennem aftalen vil partnerne i fællesskab arbejde målrettet for at bidrage positivt til fire essentielle parametre for kommunens og erhvervslivets vækst og udvikling: Gode rammevilkår for erhvervslivet Adgang til kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder Nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune En styrket infrastruktur gennem anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse Partnerne bag Aalborg Alliancen har taget initiativ til Aalborgprisen for at hylde den virksomhed eller den person, som er medlem af alliancen, og som har gjort noget helt særligt for at bidrage til alliancens ambitiøse mål.

1.000 erhvervsfolk var på plads på Nordkraft.