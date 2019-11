Aalborgs eksportvirksomheder giver konkurrenterne baghjul

AALBORG:En analyse foretaget af BusinessAalborg viser, at væksten i Aalborgs eksportvirksomheder klart har overhalet den, deres kollegaer i København, Aarhus og Odense kan prale af.

BusinessAalborg har trukket tal fra Danmarks Statistik for årene 2015-2017, og udviklingen i den tre-årige periode har entydigt peget i den rigtige retning, både hvad omsætning og antallet af medarbejdere angår.

I begge henseender ligger Aalborg alene i toppen blandt landets fire største byer.

Erhvervsdirektør i BusinessAalborg Tonny Thorup glæder sig ikke overraskende over udviklingen, men pointerer, at Aalborg og Nordjylland generelt havde noget at indhente.

- Vi har traditionelt haft en lavere andel af virksomheder, der eksporterer, i forhold til de øvrige byer. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at Aalborg på det punkt altid har ligget lidt i det bageste felt. Det her tyder på, at vi er ved at indhente efterslæbet, siger han.

Industrien fører an

Ifølge erhvervsdirektøren er det med stor sandsynlighed industrivirksomhederne, der er eksponenter for den positive udvikling.

- Det er vores bedste bud. I industrien følges omsætning og antallet af medarbejdere i høj grad ad, og det er netop det, tallene fra Danmarks Statistik viser, nemlig at både omsætning og antallet af beskæftigede i eksportvirksomhederne vokser, forklarer Tonny Thorup.

Han nævner som eksempler Carsoe, der har succes med udvikling, produktion og salg af maskiner og inventar til slagteri-, mejeri- og fiskeribranchen, kedelproducenten Alfa Laval, der har masser at lave med at levere såkaldte scrubbere til rensning af udstødningsgassen fra store skibe, Desmi, der har travlt med at levere rensesystemer til rensning af ballastvand på store skibe, og søstervirksomhederne Fibertex Nonwoven og Fibertex Personal Care, der producerer tekstiler til henholdsvis bil- og møbelindustrien og til videreforarbejdning til bleer og bind.

Desmi er en af de aalborgensiske eksportvirksomheder, der har vind i sejlene.

Viden og teknologi

At det netop er industrien, der synes at føre an, skyldes efter hans opfattelse, at det er lykkedes at tilføre netop industrivirksomhederne mere viden og teknologi viden og teknologi.

Også i den henseende har Nordjylland haltet bagefter, men nyere undersøgelser peger ligesom den aktuelle analyse på, at landsdelen er i gang med at indhente efterslæbet.

I Aalborg er der godt og vel 1200 eksportvirksomheder. Det svarer til, at 11 procent af alle Aalborgs virksomheder har eksport, hvilket er på niveau med gennemsnittet i Danmark.

BusinessAalborgs analyse viser, at der er godt og vel 25.000 ansatte i eksportvirksomhederne, hvilket udgør cirka 20 procent af den samlede beskæftigelse i Aalborg. I gennemsnit er der 21 ansatte i eksportvirksomheder mod et gennemsnit på 10 ansatte i virksomheder uden eksport.

Højere beskæftigelse

Samtidig ansætter eksportvirksomheder flere nye medarbejdere end virksomheder uden eksport. I perioden 2015 til 2017 steg antallet af ansatte med 9 procent i eksportvirksomhederne i Aalborg og 3 procent i virksomheder uden eksport. Til sammenligning steg antallet af ansatte i eksportvirksomhederne med 6,3 procent i Odense, 2,8 procent i Aarhus og 2,4 procent i København.

Eksportvirksomhederne i Aalborg eksporterer i alt for 108 milliarder kroner om året og bidrager således med 44 procent af den samlede omsætning i Aalborg.

Eksportvirksomhederne i Aalborg oplever også højere vækst i deres omsætning end virksomheder uden eksport. I perioden 2015 til 2017 er deres omsætning steget med 23 procent svarende til 20,1 milliarder kroner, mens omsætningen er steget med 18 procent i virksomheder uden eksport.

Til sammenligning steg omsætningen i eksportvirksomhederne med 18,6 procent i Aarhus, 7,3 procent i Odense og 6,6 procent i København.

- Analysen viser, at det betaler sig at have fokus på eksport i forhold til at skabe meromsætning. Eksport er en måde dels at skalere sin forretning på, dels at sprede sin risiko på. I BusinessAalborg mærker vi en klar tendens til, at mange nystartede virksomheder allerede fra dag ét har fokus på deres skalerbarhed og øjnene rettet mod udlandet, siger Tonny Thorup.