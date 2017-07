Aalborgvirksomhed har succes i Mellemøsten

AALBORG: Aalborgfirmaet Adapahar lige skrevet under på at levere 80 støbeforme til en samlet pris tæt på 60 millioner kroner. Aftageren er hovedentreprenøren LIMAK der skal bruge dem til udfærdigelsen af betonpaneler til Kuwait International Airport.

Adapa er en mindre dansk virksomhed der primært leverer løsninger til udenlandske kunder. Firmaet er skabt med sigtet at skabe en bæredygtig støbeformsløsning til udførslen af den moderne organiske arkitektur.

I arkitektkredse har det været en bevægelse mod et mere moderne organisk formsprog. En af de største udfordringer ved bygninger der slynger sig frit er at præfabrikerede standard elementer ikke passer. Her muliggør Adapa’s variable forme at fabrikere unikke elementer der passer sammen til en helhed uden det enorme materialespild som engangsstøbeforme repræsenterer.

Støbeformene, som Adapa skal levere, er specielle idet de er elektronisk justerbare til forskellige geometrier. Arkitekterne bag Kuwaits internationale lufthavn Fosters & partner har tegnet loftsstrukturer med varierende geometri. Der vil kun være 3 gentagelser ud af ca. 40.000 krumme betonpaneler, hvilket gør Adapas teknologi perfekt for netop dette projekt.

Der skal produceres ca. 40.000 krumme beton paneler der udgør det indvendige loft i lufthavnen. Panelerne ligger i størrelsen 3x2 meter til 3x5 meter og vejer imellem 3 og 8 tons. Som sådan bliver det det største byggeri i verden baseret på unikke elementer og computerstyrede forme.

Adapa har gennem ca. 5 år arbejdet med ide- og produktudvikling samt patentering, og har haft stor glæde af samarbejde med Markedsmodningsfonden, Højteknologifonden samt både Aalborg og Aarhus Universitet. De seneste 2 år har der være arbejdet målrettet på at levere støbeforme til netop Kuwaits internationale lufthavn. Ordren betyder en fordobling af arbejdsstyrken. Produktionen skal foregå i Aalborg, hvorefter opsætning, test og træning vil ske lokalt i Kuwait.