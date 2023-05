Årelange planer om ny attraktion er gået i opløsning

HANSTHOLM:Efter flere års idéarbejde med at vise fiskeriet frem på Hanstholm Havn og dermed fremme oplevelsesværdien omkring erhvervet, har den halvandet år gamle forening "Showroom for fiskeriet" nu valgt at opløse sig selv.

Foreningen blev stiftet med den nu forhenværende havnedirektør Nils Skeby i spidsen, og ideen var, at "Showroom for fiskeriet" skulle omfatte et fysisk oplevelsescenter kombineret med on-location oplevelser og guidede rundvisninger på havnen.

De første planer for projektet tog form tilbage i 2019, og i juni 2021 blev ideen præsenteret på et borgermøde i Hanstholm, hvor der også blev fremvist foreløbige tegninger på erhvervshuset "Fiskeriets Hus", hvor "Showroom for fiskeriet" skulle have til huse i stueetagen.

Efter borgermødet blev foreningen ’Showroom for fiskeriet’ oprettet 10. november 2021, hvor den mødte opbakning fra Thisted Kommune.

"Men efter kommunens overtagelse af Hanstholm Havn har der været behov for arbejdsro," skriver Kim Jørgensen, der har været formand i foreningen det seneste år, i en pressemeddelelse.

"Som følge af en periode med begrænset aktivitet blev der på Showroom for fiskeriets generalforsamling 15. marts 2023 rejst forslag om at ophæve foreningen i den daværende form og lade arbejdet rulle tilbage på frivillige hænder," står der videre i meddelelsen.

Den endelige beslutning om opløsningen blev truffer 9. maj, og bestyrelsen vil nu give stafetten videre til frivillige kræfter:

- Vi fornemmer, at der er lyst til at arbejde videre med projektet lokalt, hvilket vi er rigtig glade for. Showroom for fiskeriet rummer nogle fantastiske ideer, som potentielt kan give Hanstholm – og Thy – helt nye oplevelser at byde på. Samtidig tjener projektet et vigtigt formål i at fremme viden om fisk og fiskeri, særligt blandt børn og unge, siger Kim Jørgensen og fortsætter:

- Jeg vil sige en stor tak til alle dem, der har arbejdet for og støttet foreningen og samtidig ønske rigtig god vind til såvel Showroom-projektet som de frivillige ildsjæle, der må have lyst til at fortsætte Showroom for fiskeriets arbejde.

Ifølge foreningens vedtægter skal eventuelt overskud gå til turistfremmende formål, fremgår det af pressemeddelelsen:

"Da foreningen har mødt flot opbakning fra lokalområdet og haft mange besøgende på guidede ture, er det muligt at uddele midler. Den afgående bestyrelse har derfor valgt at give et mindre beløb til seks lokale foreninger med tilknytning til Hanstholm og turisme. Såvel foreninger som støttebeløb vil blive offentliggjort inden længe."