Årets lærling er kåret: - Han er en ægte Pippi

NYKØBING:DI Thy/Mors har udpeget den nyuddannede produktionsassistent Vaidas Rackauskas som Årets Lærling 2021

Vaidas Rackauskas arbejder i produktionen ved KPK Døre og Vinduer A/S, hvor han gennem sin læretid er blevet en essentiel medarbejder. Titlen som årets lærling 2021 får han på grund af sin enestående indsats i løbet af lærlingetiden, hvor han har bidraget ekstraordinært fagligt og kollegialt.

"Vaidas minder mig om den gamle fortælling om Pippi Langstrømpe. Historien om Pippi er en fortælling om en pige, der på trods af udfordringer, altid løser de opgaver hun stilles overfor. Hun løser opgaverne med tilgangen: ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”. Samme tilgang har Vaidas, hvilket gør, han virkelig fortjener den her anerkendelse," lyder det i indstillingen af Vaidas Rackauskas.

- Arbejdet ved KPK kræver at man er omhyggelig, klar på at yde en indsats samt har mod på at lære. Alle disse kompetencer har Vaidas haft fra dag ét. Vaidas har løst alle udfordringer med en fantastisk tilgang, der i dag gør, at alle teams vil arbejde sammen med ham. Det skal han virkelig have ros for, produktionsleder Jacob Berg Nielsen.

Et forbillede

Ved KPK Døre og Vinduer A/S er Vaidas Rackauskas også kendt for at være en god og hjælpsom kollega, som altid har et smil på læben. Det sociale aspekt samt ønsket om at forbedre sig er kvaliteter, som vægtes højt i DI Thy/Mors’ lærlingepris.

- Når vi kårer årets lærling, så er det helt afgørende, at lærlingen er et forbillede for hvad en god lærling og medarbejder er. Det gælder rent fagligt og uddannelsesmæssigt, så det bliver tydeligt, hvilke karrieremuligheder en erhvervsuddannelse kan åbne. Men det skal også være en lærling, som med tydelighed viser, hvordan man er en god kollega. Når alt kommer til alt, er det trods alt det vigtigste. Dét viser Vaidas, og jeg må bare tage hatten af for hans entusiastiske tilgang til opgaver og kollegaer, siger Tage Odgaard Nielsen, direktør hos Frontego A/S og formand for DI Thy/Mors.

Vaidas Rackauskas fik onsdag morgen overrakt prisen foran familie og kollegaer, som var mødt op for at fejre ham. Prisen blev overrakt af formanden for DI Thy/Mors, Tage Odgaard Nielsen, og af Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø kommune.