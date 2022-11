Årets leder i Nordjylland kåret

AALBORG:Hun tiltrådte lederjobbet i foråret 2020, da landets plejehjem stod midt i en nedlukning.

Men ifølge hendes medarbejdere har Christina Viffert styret Plejehjemmet Lundbyescentret i Aalborg forbilledligt igennem en hverdag med restriktioner, sygemeldinger og isolation.

Derfor har hun netop modtaget Den Nordjyske Ledelsespris 2022.

25 nordjyske ledere var blevet indstillet til prisen af deres medarbejdere, og dommerkomitéen har siden udvalgt de tre nominerede og den endelige vinder.

- Hun giver os som personale frihed under ansvar og skaber et levende hus med medarbejdere, der elsker at både komme med ideer og udføre dem, lød det blandt andet i indstillingen fra Christina Vifferts medarbejdere, der tilskriver plejehjemmets spontane pizzafester og dans hendes ledelsesstil.

- Hun har ledet os igennem, da corona lagde plejehjemmet ned – gange tre. Vi var pressede og havde svært ved at se en ende på det hele – men Christina insisterende på, at der var glæde ved hver dag og formåede at holde arbejdsglæden og ikke mindst arbejdsmoralen høj.

Ydmyg prisvinder

Torsdag, da prisen blev uddelt, var glæden også stor hos lederen af Plejehjemmet Lundbyescentret i Aalborg:

- Man er jo lidt nordjyde, og så bliver man lidt ydmyg. Men alene det, at mine medarbejdere har indstillet mig: Jeg følte jo allerede i sidste uge, at jeg havde vundet, lød det fra årets leder i Nordjylland, da hun modtog prisen på hotel Comwell Hvide Hus.

Den Nordjyske Ledelsespris uddeles i år for 15. gang - og gives til en leder, som skiller sig positivt ud på blandt andet troværdighed, evnen til at motivere og skabe et godt arbejdsmiljø og samtidig opnå gode resultater.

Bag prisen står UCN act2learn, Lederne Himmerland, Nordjyske Bank og Erhverv Norddanmark.