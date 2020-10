Årets leder i sit livs kamp : - Jeg havde glemt den lille glade dreng

Hør Peter Boltau fortælle om sig selv, sit afgørende vendepunkt - og ikke mindst sin største bommert i videoen nederst i artiklen

AALBORG:Han var faktisk ret god til alt muligt, syntes han selv.

Peter Boltau var først i 30' erne med fuld fart på karrieren, og han havde netop scoret drømmejobbet som mellemleder i en virksomhed, han kunne se sig selv i.

Men det var noget helt andet, han kom til. Han blev nemlig konstant mødt af negativ stemning og negativ kritik, og netop det blev på mange måder afgørende for hans videre karriere. For at han i dag som 50-årig er administrerende direktør i entreprenørvirksomheden TL Byg og årets leder i Nordjylland 2019. Han er på sit hidtidige højdepunkt af sin arbejdskarriere.

Derfor har Peter Boltau også den lille glade dreng med hver dag på arbejde, når han sætter retning mod sit kontormiljø i den store entreprenørvirksomhed i Skalborg, der lige om lidt er færdig med at bygge den nye 30.000 kvadratmeter store psykiatriske afdeling i Aalborg Øst ved siden af det nye supersygehus.

Og går - blandt andet - i gang med at bygge den omdiskuterede 700 kvadratmeter rigmandsbolig for Mads Peter Veiby i Gug - med garageanlæg til udstilling af seks-syv Porsche veteranbiler og en stue med en formidabel udsigt. Tegnet af det verdenskendte arkitektfirma Bjarke Ingels Group, BIG.

Vi møder ham i TL Bygs domicil i Skalborg. Indenfor står Peter Boltau selv klar i receptionen til at tage imod denne efterårsdag.

Vi har advaret ham om, at det ikke bliver et almindeligt portræt-interview. Vi har et vendespil med, der er konstrueret til lejligheden - et spørgsmål pr. kort.

Det er Peter Boltau med på. Han kan lide nye udfordringer, siger han.

Vi sætter os i et større mødelokale med plads til at brede kortene ud på bordet.

Interviewet foregår i en slipstrøm af sexisme-debatten, mens Radikale Venstre fortsat havde serveretten og sendte direkte 24-timers debat om emnet, så alle kunne komme trygt og fordomsfrit til orde. Det var her, man kunne sige: Jeg har oplevet, at jeg gik til min chef for nogle år siden, men der blev ikke gjort noget - og nu lader alle som om, det ikke skete.

Det er derfor ikke Radikale Venstres måde at tackle usund kultur på, vi mødes om, for det er ikke sket på det her tidspunkt for interviewet.

Men vi taler om det alligevel. Om dårlig omgangstone, dårlig arbejdskultur og dårlig ledelse. Og god arbejdstone, god arbejdskultur og god ledelse.

<em id="emphasis-c1af9be316f9b2279f66e9009b60177d">Hvilken kamp har betydet mest for dig i dit liv? </em>