Årets Unge Landmand er nordjyde og svineavler

HERNING: På delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer torsdag i Herning fik 27-årige Thomas Bertram overrakt prisen som Årets Unge Landmand i hård konkurrence med tre andre unge landmænd - bl.a. den anden nordjyde Andreas Grud, der er mælkeproducent ved Løkken.

I sin tale sagde Lars Kronborg fra Gjensidige:

- Det har været et svært valg for dommerkomiteen, men årets vinder er et forbillede ikke bare for landmænd, men også bredt anerkendt i sin lokalområde for sin idérigdom og den smittende glæde ved landbrugserhvervet han spreder - og det uden at han et øjeblik glemmer, at der også er en økonomi, der skal hænge sammen.

Thomas Bertram blev uddannet som landmand i 2011 og har siden uddannet sig til agrarøkonom

Han overtog ved årsskiftet et landbrug i Jerslev og startede den økologiske produktion op. Det var en tidligere svinebedrift, hvor der ikke havde været grise i seks år.

Når man avler økologiske grise, går søerne på marken, og det giver nogle mere arbejdskrævende og omfattende arbejdsgange. Thomas Bertram har effektiviseret arbejdsgangene, så han kan drive bedriften på egen hånd. Grisene bor i mobile hytter, som han selv har udviklet, hvor han ene mand kan klare pasningen.

Han har to slags hytter. Otte store "et-værelses" drægtighedsvogne, hvor der kan være omkring 14 søer af gangen og seks faringsvogne med plads til fire søer i hver sit aflukke- med afkom naturligvis.