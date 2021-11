Årsag til dødsulykke fundet: Udløser strakspåbud

SJØRRING:Sjørring Maskinfabrik har fået et strakspåbud i kølvandet på den ulykke, der onsdag i sidste uge kostede en 59-årig medarbejder livet.

Det fremgår af den besøgsrapport, Arbejdstilsynet har udarbejdet efter dødsulykken, der blev udløst af manglende sikring ved skift af en flere hundrede kilo tung adapter.

Adapteren bruges i forbindelse med de fiksturer, som Sjørring Maskinfabrik bruger under fremstilling af skovle til entreprenørmaskiner.

Det var på denne arbejdsstation, at dødsulykken skete onsdag i sidste uge på Sjørring Maskinfabrik. Adapterpladen ses her forsvarligt sikret med kran.. Foto: Arbejdstilsynet

Adapter var ikke sikret

Ifølge Arbejdstilsynets rapport skete skiftet af adapteren ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, fordi adapteren under skiftet ikke var sikret med travers-kran.

Dermed sad adapteren kun fast med to styrepaler og kunne derfor falde ned over den 59-årige, som kom i klemme mellem adapter og skovlfikstur og efterfølgende mistede livet.

Sjørring Maskinfabrik skal efter det udstedte strakspåbud sikre, at skiftet af adapter fremover sker sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og Sjørring Maskinfabrik har fået frist til på fredag til at meddele Arbejdstilsynet, hvordan proceduren er blevet sikret.

Sjørring Maskinfabrik har ikke fået påbud om at stoppe produktionen på den pågældende maskine.

Arbejdsmiljøet har under besøget også konstateret, at løftegrejet omkring maskinen var til stede og fremstod i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Det fremgår også af rapporten, at adapteren ville have været sikret mod et fald, hvis den var blevet anhugget med det tilhørende løftegrej.

Fabrikken kort fortalt I 1946 så Sjørring Maskinfabrik A/S dagens lys, da ingeniør Svend Jacobsen overtog den daværende maskinfabrik i Sjørring. Han videreførte fabrikkens reparation og salg af landbrugsmaskiner med 12 mand på værkstedet. I dag har Sjørring Maskinfabrik over 200 medarbejdere og er den førende skovlproducent til den europæiske entreprenørindustri. VIS MERE

Kran var i orden

Som en standardprocedure efter et strakspåbud er det nu op til Arbejdstilsynet at vurdere, om der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller udstede en bøde.

Sjørring Maskinfabrik arbejder lige nu på at konstruere en teknisk løsning, der kan eliminere muligheden for, at en menneskelig fejl kan udløse en gentagelse af den fatale ulykke.

Det oplyser adm. direktør Klaus Kalstrup.

- Det hjælper ikke noget bare at lave en ny instruks, for en ny instruks kan også glemmes, siger han med henvisning til risikoen for, at adapterpladen tipper og falder ud, når den skrues løs og ikke er sikret med kranen.

- Derfor arbejder vi hårdt på at finde en teknisk løsning, som sikrer, at pladen simpelthen ikke kan falde ned, selvom der skulle ske en menneskelig fejl, siger Klaus Kalstrup, som håber, at den tekniske løsning kan være klar til godkendelse af Arbejdstilsynet på fredag.

Den adm. direktør slår fast, at Sjørring Maskinfabrik har, og altid har haft, et rigtig godt samspil og samarbejde med Arbejdstilsynet.

- Arbejdstilsynet har altid været tilfredse med, hvad de ser her hos os, men i det her tilfælde sker der en menneskelig fejl og forglemmelse, og dermed rammer en skrækkelig og tragisk ulykke. Det vil vi gøre alt for at forhindre sker igen, siger Klaus Kalstrup.

Ulykke har ramt hårdt

Han henviser samtidig til, at det udstedte strakspåbud fra Arbejdstilsynet ikke indeholder et forbud mod fortsat brug af maskinen men derimod et krav om ny sikkerhedsprocedure.

Den adm. direktør lægger ikke skjul på, at dødsulykken har ramt maskinfabrikken hårdt.

- Det her berører os alle dybt, og de nære medarbejdere omkring kollegaen er meget berørte. Men der er jo slet ingen tvivl om, at det her er værst for afdødes familie, som vi tænker rigtig meget på i øjeblikket, siger Klaus Kalstrup.