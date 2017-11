Aarsleff skal udvide Hanstholm Havn

HANSTHOLM: Efter flere årtiers debat og forarbejde er Hanstholm Havn nu klar til at underskrive kontrakt på en af de mest krævende og komplekse havneudvidelser i Danmark nogensinde. Det bliver den danske entreprenørkoncern Aarsleff med hovedsæde i Viby J, der skal stå for totalentreprisen med en kontraktsum på 500 millioner kroner:

- Hanstholm Havns bestyrelse har på et møde i dag endeligt godkendt det vindende projekt med Aarsleff som kontrakthaver. Det er en meget stor dag for havnen, for Hanstholm by, for Thisted Kommune og for hele Danmark, der nu får udbygget positionen for en af Europas største og stærkeste fiskerihavne, siger Hanstholm Havns bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Skagen og Frederikshavn

Aarsleff har stået for en række danske og udenlandske havneudvidelser de seneste år - blandt andet udvidelsen af Skagen Havn, Frederikshavn Havn, Stockholm Havn, Sisimut Havn, Nuuk Havn og Hvide Sande Havn og har senest også vundet Rønne Havns udvidelse:

- Vi er selvsagt meget stolte over at have vundet opgaven i Hanstholm i konkurrence med en række udenlandske konsortier. Det er en opgave, hvor mange af vores eksisterende vandbygningskompetencer skal i spil, og så er det på vores egen hjemmebane, siger sektionsdirektør Christian Trier fra Aarsleff.

Aarsleff vinder opgaven efter et udbud med forhandling, hvor både pris, kvalitet, tidsplan og organisering har været blandt bedømmelseskriterierne. Ifølge Martin Vestergaard har der i sidste fase ikke været tvivl om, at valget ville falde på Aarsleff:

Klar vinder

- Vi har i samarbejde med Rambøll haft en god og veltilrettelagt udbudsproces, hvor alt er forløbet efter planen. Aarsleff blev en klar vinder vurderet på de opsatte parametre, og vi får endda en række ekstra fordele med i prisen.

- Den største fordel er yderligere vanddybde i vores indsejling og havnebassin. Det betyder, at vi nu får 11 meters dybde i indsejlingen og 10 meters dybde i havnebassinet samt forberedelse af kajkonstruktionen til yderligere en meters dybde. Det har været et klart ønske fra havnens interessenter, og det har derfor været højt prioriteret fra vores side, fortsætter Martin Vestergaard.

Han siger supplerende, at havnen - ud over den planlagte udvidelse af baglandsarealet på 130.000 kvadratmeter - får ekstra 30.000 kvadratmeter areal som en del af budgettet, idet en arbejdshavn bliver permanent havn efter arbejdets udførelse.

SpadestikAllerede i morgen - onsdag 8. november kl. 15.30 - tager Hanstholm Havn og Aarsleff det officielle første spadestik. Det sker i området ved Sildegade øst for den eksisterende havn, hvor de nye baglandsarealer skal etableres.

Oprindeligt var første spadestik planlagt til foråret 2018, og nu bliver byggeriet herved indledt tidligere end planlagt.

Aarsleff vandt udbuddet foran fire andre konsortier.