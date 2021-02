AAU-professor skal træne dansk cyberlandshold

NORDJYLLAND:Danmark skal have et cyberlandshold, og holdets landstræner er Jens Myrup Pedersen, professor på Aalborg Universitet/AAU.

- Hvis Danmark skal klare sig i kampen mod ondsindede hackere, har vi brug for, at langt flere unge vælger en uddannelse og karriere inden for cybersikkerhed, fortæller han.

Det er baggrunden for de kommende cybermesterskaber, som er åbne for alle mellem 15 og 25 år. Her får unge mulighed for at dyste sig frem til en plads på det danske cyberlandshold, som repræsenterer Danmark ved EM i Prag til september.

Tænk som en hacker

Forløbet indledes med en virtuel kvalifikationsrunde til marts, og undervejs kommer deltagerne til at arbejde med teknikker til at sikre it-systemer mod angreb.

Lige så vigtigt er at tænke som en hacker og lære om de metoder, hackerne bruger til at bryde koder, trænge ind i systemer og udnytte sårbarheder, som uforsigtige it-folk ikke har lukket ned.

Jens Myrup Pedersen garanterer, at hele sker sikkert og forsvarligt:

- For at forsvare sig mod de forskellige typer af cyber-kriminelle er det vigtigt, at man kan sætte sig ind i deres tankegange, værktøjer og metoder. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at alt, hvad vi laver, sker i sikre miljøer, der er lavet til det. Desuden gør vi rigtig meget ud af at tale jura og moral med de unge, siger han.

De Danske Cybermesterskaber De Danske Cybermesterskaber er finansieret af Industriens Fond og afvikles i et tæt samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste, Center for Cybersikkerhed, virksomheden Happy42, IT-Universitetet i København, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og altså Aalborg Universitet, hvor den kommende landstræner arbejder som professor. Kilde: Aalborg Universitet VIS MERE

Selvom et af målene med mesterskaberne er at finde de bedste til at repræsentere Danmark, så drejer det sig også om at skabe interesse for cybersikkerhed. Mesterskaberne er åbne for alle, og der bliver afholdt en række workshops og seminarer undervejs, som både retter sig mod begyndere og mod dem, der allerede er velbevandrede på området.

- Vi lægger vægt på en god atmosfære hele vejen igennem og på at skabe et fedt miljø for alle - også dem, der ikke kommer hele vejen igennem konkurrencen. Vi har naturligvis et sigte om at fastholde og udbygge interessen for cybersikkerhed, forklarer Jens Myrup Pedersen.

Overhængende fare

På Aalborg Universitet glæder det Henrik Pedersen, som er dekan på Det Tekniske Fakultet for IT og Design, at der tages initiativer for at tiltrække flere unge til området.

- Det er ingen tvivl om, at faren for cyberangreb mod danske virksomheder og institutioner er overhængende. Det har vi desværre set mange eksempler på de seneste år, hvilket i flere tilfælde har fået alvorlige konsekvenser for de involverede. Det er også grunden til, at vi sidste år oprettede en kandidatuddannelse i cybersikkerhed på vores campus i København. I øvrigt den første af sin slags i Danmark, fortæller Henrik Pedersen.

Til september udbyder AAU desuden en helt ny bacheloruddannelse i cyber- og computerteknologi. Også fra campus København