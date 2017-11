AAU-studerende i amerikansk robot-eventyr

AALBORG: Samme dag som lanceringen i USA, måtte den danske virksomhed SmartGurlz melde udsolgt på flere af deres dukker. Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Aftenen forinden havde de sikret sig en investering på 1,3 millioner kroner på amerikansk TV i bedste sendetid med deres programmerbare robot-dukker, som lærer piger at kode.

Dukkerne blev i sidste uge et hit i TV-programmet Shark Tank, som er den amerikanske pendant til Løvens Hule. Stjerneinvestorer som Richard Branson og Marc Cuban var begejstrede for dukkerne, og iværksætter Daymond John endte med at købe sig ind i firmaet for sine egne penge. Nu vil han hjælpe SmartGurlz med at indtage det amerikanske marked.

Bag robot-dukkerne står fire danske iværksættere, herunder Thomas Kølbæk, som til daglig læser ’Control and Automation’ på Aalborg Universitet. Han er teknisk direktør i SmartGurlz og har stået for elektronikken og for den indbyggede software, der bl.a. sørger for at dukken kan holde balancen.

- For mig har det været en vild og surrealistisk oplevelse at være en del af som kun 24-årig studerende. At være med helt fra starten til at opfinde og udvikle et produkt, tilbringe to måneder i Kina med at sætte produktionen op, at lancere det i Europa og nu at skulle på markedet i USA med en kendis som Daymond John. Det kunne jeg kun drømme om, da vi startede projektet tilbage i 2015, siger AAU-studerende Thomas Kølbæk.

Iværksættere vil have flere piger i IT

På AAU er man stolte over SmartGurlz’ succes.

- Vi fokuserer stærkt på iværksætteri og innovation i undervisningen på AAU, og det er inspirerende at se, når de studerendes anstrengelser bærer frugt. Det viser, at vi har fat i det rigtige. Stort tillykke til Thomas Kølbæk og resten af holdet bag SmartGurlz, siger rektor Per Michael Johansen.

Ideen bag SmartGurlz var et ønske om at løse det problem, at alt for få unge piger interesserer sig for teknologi, programmering og naturvidenskab. For mens masser af teknisk legetøj henvender sig til drenge, så er det svært at finde legetøj til piger, der er teknologisk interesserede.

- Robotlegetøj fokuserer ofte på vold, kamp og våben. Nogle producenter maler det samme legetøj lyserødt for at appellere til piger, men pigers legemønstre er anderledes. De går mere op i rollespil og historiefortælling. Derfor har vores robotter stærke personligheder og historiebaserede opgaver, eventyr, lege og historier, siger Sharmi Albrechtsen, der er administrerende direktør og marketingchef i SmartGurlz.

Genvej til det amerikanske marked

TV-eksponeringen og Daymond Johns investering i SmartGurlz har allerede betydet, at dukkerne har slået igennem på de sociale medier, hvor amerikanske tv-seere ivrigt har kommenteret dukkerne. SmartGurlz havde forberedt sig på kraftig efterspørgsel i kølvandet på succesen i Shark Tank og indkøbt ekstra varelager. Alligevel måtte de melde udsolgt på flere af dukkerne allerede samme dag som lanceringen.

- Det betyder enormt meget at have Daymond John med, for ud over det økonomiske, så kan han også hjælpe os ind på det amerikanske marked gennem sine eksisterende kanaler. For eksempel ved at reklamere på sin egen Twitter, Instagram og Facebook, siger Thomas Kølbæk.