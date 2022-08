Advarsel: Bilejere snydes i stor stil

FORBRUG:En ny bølge af snyd med bilvurderinger på nettet får nu endnu en gang Forbrugerombudsmanden til at udsende en klokkeklar advarsel til forbrugere rundt om i landet.

Hold jer langt væk og lad være med at betale de firmaer, som uretmæssigt forsøger at få forbrugere til at betale op mod 1000 kroner og truer med inkasso.

Forbrugerombudsmanden har den seneste tid modtaget en lang række henvendelser fra forbrugere, som føler sig snydt af hjemmesider med tilbud om bilvurderinger.

Hjemmesiderne markedsfører sig enten via e-mails eller via annoncer på Facebook, hvor forbrugerne får at vide, at de kan få en vurdering af deres bils værdi ved at indtaste bilens registreringsnummer på hjemmesiderne. Hvis forbrugerne indtaster oplysningerne på hjemmesiderne, får de tilsendt en regning for vurderingen på deres mail.

Men det fremgår ikke af annoncerne, at det koster penge at få sin bil vurderet. Og på hjemmesiderne er det angivet på en måde, der gør det næsten umuligt at opdage.

- Efter vores opfattelse er forbrugerne ikke forpligtet til at betale for ”bilvurderinger” via disse hjemmesider. Vi anbefaler derfor, at man ikke betaler, uanset trusler om inkasso og retssager, men meddeler selskabet bag hjemmesiderne, at der ikke er indgået en aftale om betaling, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Her havner pengene

Advarslen drejer sig om følgende hjemmesider, men der kommer hele tiden nye til:

- Vurderebil.dk

- Vurderebil.com

- Bilerprise.com

- Bilm.dk

- Evaluatorer.dk

Det er et belgisk selskab i Bruxelles, der opkræver betaling fra forbrugerne, men Forbrugerombudsmanden har i samarbejde med kolleger i andre EU-medlemslande konstateret, at indbetalingerne ender i Litauen.

Derfor har Forbrugerombudsmanden bedt myndighederne i Litauen om at stoppe disse opkrævninger.

Gode råd Undlad at benytte siderne.

Lad være med at betale, selvom du får en opkrævning for en bilvurdering eller et inkassovarsel.

Kontakt selskabet og oplys, at du ikke mener at have indgået en aftale om betaling. Hvis du ikke kan komme i kontakt med selskabet, så gem dokumentationen for, at du har forsøgt at kontakte selskabet. Det kan fx være en mail.

Hvis selskabet mod forventning indbringer sagen for retten, er du meget velkommen til at kontakte Forbrugerombudsmanden.

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan blive registreret i Experian (det tidligere RKI), hvis du har gjort indsigelser mod kravet. Kilde: Forbrugerombudsmanden. VIS MERE

Mange forbrugere har forgæves forsøgt at komme i kontakt med selskabet via den mail, som selskabet har oplyst eller sendt opkrævninger fra.

På Trustpilot vrimler det med anmeldelser fra forbrugere, som har fået tilsendt både rykkere og trusler om inkasso. Men der er ikke tale om et nyt fænomen. Nærmere tværtimod.

Åbner og lukker i ét væk

Tilbage i 2014 gav Sø- og Handelsretten Forbrugerombudsmanden medhold i, at et estisk selskab ulovligt havde opkrævet penge for bilvurderinger på nettet, og at forbrugerne – mindst 1.500 af slagsen - havde ret til at få deres penge igen.

Siden har Forbrugerombudsmanden flere gange måttet advare mod de populære bilvurderingshjemmesider, der lukker og åbner under nye navne i ét væk.

Trods de mange advarsler fortsætter danske forbrugere med at falde i fælden.

På en af de hjemmesider, bilm.dk, der ulovligt forsøger at få forbrugere til at betale 990 kroner for en vurdering af deres bil, er der ingen oplysninger om hjemmesidens ejer og intet telefonnummer, man kan ringe til.

Selskabet bag påstår at holde til på en adresse i København, hvor også 59 andre firmaer er registreret.

En anden af de hjemmesider, der udbyder tvivlsomme bilvurderinger, bruger falske Trustpilot-anmeldelser med topkarakterer og påstår at have over 13.000 ”taknemmelige kunder.”