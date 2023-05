Advarsel inden vognmandsaktion: Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske

HANSTHOLM:Det er ikke, fordi auktionsmester Jesper Kongsted fra Hanstholm Fiskeauktion ikke har sympati for vognmændenes sag:

- Jeg er helt med på, at de her afgifter, de skal deles ud på hele befolkningen og ikke kun på nogle herovre i Vestjylland. Det er ikke retfærdigt, siger han og tilføjer:

- Så det er med fuld respekt for den aktion, der bliver lavet, men vi vil passe på vores fiskere.

Auktionsmesteren har sat et varsel på forsiden af Hanstholm Fiskeauktions hjemmeside, hvor han opfordrer til, at fiskerne i videst muligt omfang ikke lander fisk til auktionen mandag 15. maj, hvor vognmænd over hele landet planlægger at udføre en blokade på vejnettet.

Årsagen til blokaden findes i vognmændenes utilfredshed med et lovforslag om en ny kilometerbaseret vejafgift, der er under behandling i Folketinget.

- Vi vil gøre fiskerne opmærksomme på, at der kan blive en problematik den dag. Mandag er typisk en kæmpedag for os, og vi kan da håbe, for alles skyld, at aktionen får en ende, inden vi kommer dertil, siger Jesper Kongsted og fortsætter:

- Derfor går vi ud i god tid og opfordrer til, at fiskerne kan forsøge at planlægge deres ture efter, at vi måske i stedet kan få en masse fisk fredag 12. maj eller måske tirsdag 16. maj, i håbet om, at tingene bliver løst i løbet af 15. maj.

Auktionsmesteren vil undgå at stå med en stor mængde fisk, som enten ikke kan sælges eller som bliver solgt til langt under værdien, fordi opkøberne kan få svært ved at få transporteret deres købte fisk ud af Hanstholm.

- Vi vil undgå, at vi får fiskere ind, der har en last, som for eksempel er 500.000 kr. værd, som de måske kun kan få 100.000 kr. for. Så er de jo sejlet forgæves, siger han og tilføjer:

- Fisk er en fragil vare, der ikke tåler at ligge alt for mange dage, så der er ingen grund til ikke at fortælle fiskerne, at der kan opstå en problematik. Og det skal ske i god tid, for en fangstrejse kan tage et stykke tid.

Jesper Kongsted er ikke sikker på, at det lykkes at afværge blokaden, inden den bliver en realitet. Og kommer vi først dertil, så bliver vognmændenes blokade noget, der kan mærkes, vurderer han:

- Når jeg ser, hvor mange, der har meldt sig til aktionen nu, så må jeg sige at uanset, hvor mange politifolk, vi har i Danmark, så får de ikke flyttet dem bare med et knips med fingrene.