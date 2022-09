Ægteparret Lokdam er dømt for momssvig for millioner

STORE RESTRUP: Gorm og Ann Vibeke Lokdam, der blandt andet er kendt fra slotshotellet Store Restrup Herregård mellem Aalborg og Nibe, er af Vestre Landsret blevet kendt skyldige i momssvig for flere millioner kroner.

Landsrettens dommere har fastsat straffen til Gorm Lokdam til fængsel i to år.

Fængselsstraffen er gjort betinget og bortfalder, hvis han ikke begår kriminalitet i de kommende to år.

Derudover skal Gorm Lokdam betale en tillægsbøde på seks millioner kroner, mens Ann Vibeke Lokdam skal af med en bøde på 900.000 kroner.

Sagen Sagen har omfattet flere forhold fra tidsrummet mellem april 2007 til juni 2010. Parret har i tre virksomheder - Kokkedal Slot Restaurant, Sophiendal ApS og Sauntehus Slotshotel ApS - indberettet et momstilsvar (den moms, der skal indbetales til Skat) for lavt, så staten er blevet snydt for momsindbetalinger. Unddragelsen er foregået ved, at de dømte overfor Skat har indberettet, at kunderne i forbindelse med arrangementer har betalt separat for leje af lokaler, som er en momsfri ydelse, mens kunderne kun har modtaget en enkelt faktura med betaling af moms på hele beløbet. De dømte har indbetalt det manglende momstilsvar til staten. Tiltalen mod ægteparret blev rejst helt tilbage i november 2014. Herefter forsøgte parret at få retten med på, at deres momssag skulle forlægges for EU-Domstolen. I juni 2016 afviste Vestre Landsret denne anmodning. Endelig forsøgte de dømte forgæves at få dommeren og de to domsmænd, der behandlede deres sag ved Retten i Aalborg, til at erklære sig inhabile og vige deres sæde. Kilde: Anklageskrift, dom og retsbøger VIS MERE

Momssvindlen er foregået ved, at de to dømte har indberettet en for lille momsindbetaling til staten.

De har nemlig givet indtryk af, at deres kunder til arrangementer hos dem har betalt separat for leje af lokaler, som er en momsfri ydelse.

Men i virkelighedens verden modtog kunderne kun en enkelt faktura med betaling af 25 procent moms på hele beløbet.

Lang vej

Vestre Landsrets dom er i hovedsagen en stadfæstelse af den dom, som Retten i Aalborg sidste år nåede frem til i momssagen, og som ægteparret Lokdam ankede til landsretten med krav om frifindelse.

I byretten var de fundet skyldige og idømt betingede fængselsstraffe på for Gorm Lokdams vedkommende to år og i Ann Vibeke Lokdams tilfælde 1 år og 9 måneder samt tillægsbøder på hver 3,75 mio. kr.

Landsretten har altså valgt at fjerne byrettens fængselsstraf til Ann Vibeke Lokdam og at nedsætte hendes tillægsbøde betydeligt, mens bøden til Gorm Lokdam tilsvarende er blevet forhøjet markant til seks millioner kroner.

Ændringen skyldes, at landsretten - i modsætning til byretten - kun vil dømme Ann Vibeke Lokdam for grov uagtsomhed i forbindelse med momssvindlen og i mindre omfang end Gorm Lokdam, som er blevet dømt for momssvig af grov karakter for et beløb på ikke under seks millioner.

Tiltalen mod de to blev rejst tilbage i 2014.

Efterfølgende forsøgte de at få deres sag forelagt for EU-Domstolen.

Og da det blev afvist, så forsøgte de - også forgæves - at få dommeren og de to domsmænd, som havde behandlet deres sag ved Retten i Aalborg, til at erklære sig inhabile og vige sædet.

Gorm og Ann Vibeke har under begge retssager nægtet sig skyldige og fremført, at deres momsangivelse har været korrekt.

Parret har indtil nu været omfattet af et forbud mod at nævne deres navne (et navneforbud), men det er nu bortfaldet ved landsrettens dom i ankesagen.