Byens nye købmand sprang i målet

NØRHALNE:Håndværkere er i gang med at klargøre den gamle brugsbygning, så en ny købmand kan overtage butiksdriften.

Dagli'Brugsen havde sidste åbningsdag for en uge siden, og takket været et frugtbart samarbejde mellem Dagrofa, de nye ejere af bygningen, TM Ejendom ApS og en arbejdsgruppe er det lykkedes at få en dagligvarebutik til byen.

Efter planen skulle "Min Købmand" åbne i slutningen af denne måned, og der var også fundet en ny købmand, som efter planen skulle have været præsenteret i denne uge.

Men der er kommet grus i maskineriet.

- Torsdag morgen blev jeg kontaktet af den nye købmand, som desværre meddelte, at han havde valgt at trække sig, siger Henrik Pedersen, der er projektchef hos Dagrofa.

- Jeg er meget ærgerlig over købmandens beslutning, fordi vi er så langt henne i projektet, og vi havde virkelig fået skabt optimale og attraktive vilkår for en ny købmand. Men det er desværre sådan, det er, og nu må vi op på hesten igen, siger Henrik Pedersen.

Projektchef hos Dagrofa, Henrik Pedersen, er ærgerlig over, at pågældende købmand trak sig fra projektet. Foto: Henrik Bo

- Vi skal have den her butik på plads så hurtigt som overhovedet muligt, men det her sætter os desværre et lille skridt tilbage.

Dagrofa har haft flere kvalificerede kandidater i spil til butikken i Nørhalne, og derfor tror Henrik Pedersen også på, at det vil lykkes at rekruttere en ny købmand.

- Vi har et meget attraktivt set-up i Nørhalne, og det er en klar motivation for en ny købmand. Vi vil nu tage kontakt til de andre kandidater for at afsøge, om der blandt en af dem er interesse, siger Henrik Pedersen.

Hvornår det igen bliver muligt at fylde kurven hos butikken på hjørnet af Bygaden og Vadumvej er endnu uvist, men Dagrofa har allerede indledt jagten på en ny mand eller kvinde til at stå i spidsen for "Min Købmand".

- Vi havde satset på at åbne 30. marts, og nu mangler vi chaufføren. Det her er et bump på vejen, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at åbne en butik hurtigst muligt, siger Henrik Pedersen.

Claus Svendsen fra arbejdsgruppen sætter sin lid til, at der hurtigst muligt igen kommer lys i butiksvinduerne.

- Det er ærgerligt, når vi var så tæt på at kunne præsentere en ny købmand. Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får butikken i gang igen, og jeg er glad for, at Dagrofa bakker op og har den samme holdning, siger Claus Svendsen.