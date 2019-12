Afklaring i langvarig sag om sparekassekrak: Nu er der sat dato for dommen

LØKKEN:Vestre Landsret har sat dato på dommen i Finansiel Stabilitets erstatningssag mod nøglepersoner fra den krakkede Løkken Sparekasse.

Under erstatningssagen retter Finansiel Stabilitet et krav på i alt 275 millioner kroner mod sparekassens tidligere formand og næstformand, direktør og revision.

Domsafsigelsen sker 28. februar 2020 klokken 10.00.

De sagsøgte bebrejdes under erstatningssagen, at de ikke sørgede for at sikre en forsvarlig ramme om sparekassens udlånsaktivitet, og at en række store udlån blev bevilget på et uforsvarligt grundlag.

Revisionen gøres ansvarlig for, at den forsømte sin kontrolopgave.

Løkken Sparekasse brød sammen i marts 2009 og derefter overdraget til Finansiel Stabilitet.

Erstatningskravet blev rejst i 2010.

Vestre Landsrets kommende dom kan ankes til Højesteret.

I Finansiel Stabilitets parallelle erstatningssag mod ledelse og revision i den krakkede ebh bank falder der dom 31. januar 2020.