Afleveret til prisen: Maskinfabrik rykker ind i stor tilbygning

AALBORG:Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. A/S har i denne uge fået overdraget sit seneste nybyggeri på havnen i Aalborg. Det skriver branchemediet Metal-Supply.

Der er tale om en 1.500 kvadratmeter stor produktionshal og 200 kvadratmeter ny administration. Derudover er der etableret 20.000 kvadratmeter udenomsplads.

- Det er den nordjyske entreprenør Svend Aage Christiansen, der har stået som totalentreprenør på byggeriet, og det er afleveret til oprindelig aftalt pris og med minimal forsinkelse, fortæller administrerende direktør Lars Christiansen.

Det var også Svend Aage Christiansen, der stod for byggeriet af den oprindelige fabrik, der stod klar i 2020. Entreprenørfirmaet kender derfor stedet og de to ejere Lars Christiansen og Christian Vinther Jørgensen godt, og det har været en fordel i det nye byggeri.

Administrerende direktør Svend Aage Christiansen roser da også samarbejdet med maskinfabrikken.

- For at sådan noget kan lykkes, kræver det et samarbejde. På den ene side har man bygherre og hans rådgiver. På den anden side står jeg som totalentreprenør med mit hold. Den største udfordring er at få holdet til at spille sammen. På vores side er det vigtigt, at vi kommer med det samme hold hver gang og kender bygherre, og det han fokuserer på. Det er vigtigt, at vi hele tiden er tæt på hinanden. Vi kan ikke mødes hver 14. dag til et byggemøde og tro, at det løses der, forklarer han.

Maskinfabrikken Fuglsang beskæftiger over 130 ansatte. Foto: Martin Damgård

Klar til større konstruktioner

Resultatet af anstrengelserne står nu klar på havnen i Aalborg. Produktionshallen er ikke blot en markant udvidelse af virksomhedens kvadratmeter.

Den nye tilbygning er 17 meter høj med 14 meter under kran og en hangarport på 20x14 meter. Derudover er hallen udstyret med dobbelt traverskran på 100 tons. Her er virksomhedens smede nu rykket ind og har travlt med en større ordre til vindindustrien.

Baggrunden for udvidelsen er, at konstruktionerne, specielt til offshore vindmølleindustrien, bliver større og større, og med den ekstra kapacitet føler Maskinfabrikken Fuglsang sig nu godt rustet.

- Vi tror på fremtiden, og vi forsøger at følge med den trend, der er i samfundet. Det gør vi ved at fremtidssikre vores fabrik og vores arbejdspladser, konstaterer Christian Vinther Jørgensen.

Fabrikschef og medejer Christian Winther Jørgensen. Foto: Martin Damgård

Årsagen til succesen

Successen hos Maskinfabrikken Fuglsang skyldes ikke mindst, at virksomheden producerer store stålkonstruktioner til grøn energi - mere bestemt offshore vindmølleindustrien.

I 2019 byggede virksomheden derfor en ny fabrik på Østhavnen, Langerak i Aalborg Øst og flyttede for lidt over to år siden fra den gamle fabrik i Klarup ud til de nye lokationer.

Med satsningen på grøn energi har virksomheden fået flere store kunder. Blandt andre også de nye naboer som Siemens og Bladt Industries samt Aalborg Portland.

Maskinfabrikken beskæftiger over 130 ansatte og havde sidste år et overskud efter skat på 7 millioner kroner.