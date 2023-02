Afsløring: Når din lokale Aldi lukker, rykker denne kæde ind

NORDJYLLAND:Der kan nu kastets lys over skæbnen for en række af de Aldi-butikker, der kort før jul blev kastet ud i uvished. Nordjyske har således fået adgang til interne oplysninger fra den tyske discountgigant - og på den baggrund er der nye oplysninger om skæbnen for yderligere tre af kædens nordjyske butikker.

På den baggrund står det klart, at blandt andet medarbejderne i Aldi-butikken på Skagensvej i Hjørring godt kan glæde sig. Og det samme kan formentlig også kunderne i nærområdet. Ifølge Nordjyskes oplysninger, så bliver det nemlig dagligvarekæden Lidl, der har overtaget butikken - og planen er desuden, at samtlige medarbejdere får tilbudt at rykke med over til den nye arbejdsgiver.

For Aldi-butikken i Nykøbing Mors er situationen noget anderledes. Her er der ikke lagt op til, at medarbejderne skal følge med over. I det tilfælde er butikken solgt til Coop - så et godt bud kunne formentlig være, at der her kommer til at åbne en Coop365.

Den sidste af de tre nordjyske butikker, som der nu er afklaring for, det er Aldi-butikken i Søndergade i Aars. Butikken er ikke blevet solgt - og scenariet er derfor sådan, at butikken lukkes ned senest 2. marts.

Et chok før jul

Forløbet med Aldi-butikkerne startede kort før jul. Ved den lejlighed gav det chokbølger i dagligvarebranchen, da discountkæden Aldi meddelte, at man havde til hensigt at trække sig ud af det danske marked efter 45 år. Det var flere år med gigantiske underskud, der betød, at de tyske ejeres kastede håndklædet i ringen.

I første omgang blev det meddelt, at Aldi havde solgt 114 af sine 188 danske butikker til norskejede Rema 1000. Kort efter stod det også klart, at 59 af Aldi-kædens resterende butikker ville blive lukket definitivt i januar og februar.

Sideløbende er der blevet forhandlet med andre aktører i dagligvarebranchen om den sidste andel af butikkerne.

Og det er altså de sidste butikker - heraf de nævnte tre nordjyske - som skæbnen nu er blevet fastlagt for.

Det sker der med de nordjyske Aldi-butikker Rema 1000 overtog 114 Aldi-butikker i Danmark, heraf 19 i Nordjylland: Aalborg, Dannebrogsgade 58

Aabybro, Vestergade 2

Blokhus, Stenmarksvej 1

Brønderslev, Østergade 38

Farsø, Holmevej 3

Frederikshavn, Gl. Skagensvej 101

Frederikshavn, Gærumsvej 35

Hadsund, Broparken 2

Hals, Midtergade 23

Hanstholm, Bytorvet 57

Hirtshals, Nørregade 18

Hobro, Banegårdsvej 4

Løgstør, Limfjordsvej 2

Nørresundby, Hjørringvej 56

Nørresundby, Viaduktvej 7-9

Skagen, Chr. X's Vej 12

Støvring, Hobrovej 56

Sæby, Sophus Falksvej 4

Thisted, Simons Bakke 70-74 Det blev af Aldi meldt ud, at 59 af kædens 188 butikker skulle lukke definitivt i januar og februar. Det gjaldt følgende nordjyske: Aalborg, Odinsgade 7

Aalborg, Bisgaardsvej 8.

Fjerritslev, Parkvej 3

Hjørring, Frilandsvej 100

Hurup Thy, Østre Allé 1

Løkken, Industrivej 2-4 Derudover er altså skæbnen nu også afklaret for yderligere tre Aldi-butikker i Nordjylland: Hjørring, Skagensvej 100 - overtages (inklusiv medarbejdere) af Lidl

Nykøbing Mors, Broen 2 - overtages uden medarbejdere af Coop

Aars, Søndergade 31A - lukkes med virkning fra 2. marts, da butikken endnu ikke er solgt.

Salling har købt flest

Skønt det ikke afspejles af de nordjyske butikker, så er Salling Group her i sidste omgang den største aftager af de tidligere Aldi-butikker. Salling Group overtager 11 af dem.

Næstflest butikker har Lidl erhvervet - kæden overtager nu fire af de tidligere Aldi-butikker.

Coop har kun købt butikken i Nykøbing Mors - mens fire butikker (heriblandt i Aars) ikke har kunnet sælges.

Der er i øvrigt et hængeparti omkring Salling Groups overtagelse, da den først skal godkendes af Konkurrencestyrelsen.

Men bortset fra Salling Groups butikker, så ligger det nu fast, at alle de øvrige forretninger skal lukke i Aldi-regi senest 2. marts 2023.

Det er i øvrigt bestemt, at der skal gennemføres et ophørsudsalg i dagligvarebutikkerne - og det er planlagt til at starte 24. februar.