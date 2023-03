Aftale giver igen nordjyske fiskere adgang til norsk farvand

Danske fiskere får igen adgang til at fiske i norske farvande i Nordsøen og Skagerak.

Det står klart, efter EU og Norge fredag er blevet enige om en aftale om fiskerimulighederne for 2023.

Det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

- Jeg er utrolig glad på danske fiskeres vegne over, at der nu langt om længe er landet en aftale med Norge, der sikrer, at danske fiskere kan genoptage fiskeri i norske farvande, siger fiskeriminister Jacob Jensen.

Siden årsskiftet har Norge ikke tilladt danske fiskere adgang til de norske farvande på grund af de igangværende forhandlinger.

Også formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, er lettet over, at de danske fiskere kan vende tilbage til norsk farvand.

Han opfordrer dog til, at der bliver udarbejdet en løsning, der sikrer, at fiskerne fremover får adgang til hinandens farvand fra årsskiftet, også selv om der ikke er en aftale på plads.

- Det er uholdbart, at vi igen og igen risikerer at stå i den her situation. For det koster fiskerne dyrt at ligge stille, siger Svend-Erik Andersen i en pressemeddelelse.

Han mener, at forhandlingerne bør indrettes, så de bliver afsluttet i god tid inden 1. januar.

Også fiskeriminister Jacob Jensen er optaget af at undgå en lignende situation fremover.

- Derfor er jeg meget tilfreds med, at vores danske forhandlere nu skal sidde med i en arbejdsgruppe i EU, der skal lave en overordnet strategi for, hvordan vi forhåbentlig undgår samme situation fremadrettet, siger han.

EU og Norge forhandler hvert år om tre forskellige fiskeriaftaler.

Værdien af dansk fiskeri i norske farvande var sidste år 412 millioner kroner ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det svarer til omkring 14 procent af det totale danske fiskeri.

