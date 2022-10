Alle ansatte blev fyret: Bygninger og grund solgt med milliontab

ELLING:En tidligere stor og stolt nordjysk arbejdsplads er nu på vej til at blive endegyldigt afviklet.

Og det koster ejeren et betydeligt antal millioner kroner.

Virksomheden Denex, der engang forsynede Forsvaret med ammunition, blev i 2020 besluttet lukket af den spanske ejer, som fyrede alle ansatte og satte både grund og bygninger til salg.

Nu er grunden og de gamle fabrikshaller i Elling vest for Frederikshavn solgt, og Denex bliver derfor afviklet i løbet af det næste års tid. Det fremgår af et nyt regnskab.

- Virksomheden forventes likvideret i 2022/23, skriver ledelsen i regnskabet.

I regnskabet står det også klart, at afviklingen af den tidligere ammunitionsfabrik – som de lokale kender under navnet ”Krudten” – har været en dyr affære for den spanske ejer.

Grunde og bygninger er solgt med et tab på næsten 7 millioner kroner, fremgår det. Dermed fuldendes en helt igennem dårlig investering for den spanske ejer, Expal, som overtog Denex tilbage i 2008.

Alene over de seneste 10 regnskabsår har Denex ApS givet et samlet underskud på 190 millioner kroner. Det viser en gennemgang af virksomhedens regnskaber.

Tilbage står nu kun en tom skal, som skal afvikles.

Ammunitionsarsenalet har rødder helt tilbage til 1676, da det blev etableret i København under navnet Fyrværkerikompagniet. Arkivfoto

Rødder tilbage til 1676

Det er fire lokale investorer, som har købt den tidligere ammunitionsfabrik og har planer om at forvandle den til en attraktiv erhvervspark. Den nye ejerkreds består af brødrene Peter og Jeppe Østergaard Jørgensen samt Finn Pedersen og Tobias Højmark Madsen.

Arealet strækker sig over 35 hektar, og på selve grunden ligger over 50 bygninger med et samlet etageareal på 18.000 kvadratmeter.

Ammunitionsarsenalet har rødder helt tilbage til 1676, da det blev etableret i København under navnet Fyrværkerikompagniet. Det er således over 300 års erhvervshistorie, som nu nærmer sig en endegyldig afslutning.

Fabrikken i Elling stod færdig i 1954 og var bygget til at dække statens behov for alt fra geværpatroner og håndgranater til tunge artillerigranater.

I tilfælde af krig ville Forsvaret få brug for enorme mængder af ammunition, og under Den Kolde Krig opbyggede man derfor i fredstid store lagre af ammunition.

Udvidet flere gange

Fra 1968 overtog den nordjyske virksomhed, der bar navnet "Ammunitionsarsenalet", hele den danske produktion af ammunition, da Forsvaret forlod Bådsmandsstrædes Kaserne og Ny Tøjhus i København.

"Krudten" blev udvidet i flere omgange - blandt andet med et raketværksted i 1977.

I 2008 opgav Forsvaret egen ammunitionsproduktion, og fabrikken i Elling blev derfor solgt til den spanske ammunitionsproducent Expal.

63 ansatte mistede deres arbejde, da ammunitionsfabrikken i Elling lukkede i 2020. Foto: Carl Th. Poulsen

Men markedet for destruktion af gammel ammunition er de senere år gået den gale vej. Tidligere var der rundt om i Europa store lagre med gammel ammunition, som skulle destrueres. De lagre har man ikke længere.

Samtidig er der heller ikke samme afsætning på ammunition til det danske forsvar.

- Vi producerer syv dage om ugen, har solgt alt, vi producerer, men det er for lille en produktion til, at det kan betale sig. Det kræver en større investering, og at man skulle ud og øge kapaciteten. Det ville vores spanske ejere Expal ikke, og derfor lukker virksomheden, lød det fra administrerende direktør i Denex, Peter Houlberg, da han i 2020 måtte informere de 63 ansatte om lukningen af fabrikken.